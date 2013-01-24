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Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
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Hızlı ve kolay kaynatma
Bu dayanıklı, elektrikli, metal Philips su ısıtıcıda, suyu hızlıca ısıtan ve kolay temizlenir bir yassı ısıtma elemanı bulunur. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
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Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Su ısıtıcısı, ağızdan veya menteşeli kapak açılarak doldurulabilir.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Açma/kapama anahtarındaki şık ışık, su ısıtıcı çalıştığında yanar.
Suyu ve su ısıtıcıyı temizleyen kireç önleyici filtre.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
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