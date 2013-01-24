Hızlı ve kolay kaynatma

Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün