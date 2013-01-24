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Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Su ısıtıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Su ısıtıcı kapaktan veya ağızdan doldurulabilir.
Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.
Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.
Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi
Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.
Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.
Güvenli kullanım için kapak düğmesi soğuk kalır.
Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, 200 mikrondan küçük her türlü parçacığı yakalar ve bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.
Tasarım özellikleri
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