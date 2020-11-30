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Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve kolay kaynatma
Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün