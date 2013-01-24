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    Daily Collection

    Su ısıtıcı

    HD4646/00
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hızlı ve kolay kaynatma Hızlı ve kolay kaynatma Hızlı ve kolay kaynatma
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      Daily Collection Su ısıtıcı

      HD4646/00
      Bu ürün için destek alın

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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      Daily Collection Su ısıtıcı

      Hızlı ve kolay kaynatma

      Yassı ısıtma yüzeyi sayesinde suyu hızlı bir şekilde ısıtır ve ısıtıcının temizlenmesi kolaydır. Yıkanabilir kireç önleyici filtre suyu süzerek içeceklerin daha temiz olmasını sağlar. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Su ısıtıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Hızlı ve kolay kaynatma

        Güçlü su ısıtıcı, kolay temizlenen ısıtma yüzeyi

        • 1,5 L 2400 W
        • Su seviyesi göstergesi
        • Beyaz
        • Menteşeli kapak
        Kapak ve ağızdan kolay doldurma

        Kapak ve ağızdan kolay doldurma

        Su ısıtıcı kapaktan veya ağızdan doldurulabilir.

        Kolay saklama için kablo sarıcı

        Kolay saklama için kablo sarıcı

        Kordonu tabana sararak su ısıtıcıyı mutfağınızda dağınıklık yaratmadan saklayabilirsiniz.

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Hızlı kaynatma ve kolay temizleme için yassı ısıtma yüzeyi

        Gizli paslanmaz çelik malzeme, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban

        Kolay kaldırma ve yerleştirme için, tek ayak üzerinde 360° dönen taban.

        Çoklu güvenlik sistemi

        Çoklu güvenlik sistemi

        Susuz kaynamaya karşı hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile çoklu güvenlik sistemi

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan menteşeli kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan menteşeli kapak

        Kolay doldurma ve temizlik için geniş açıklığı bulunan, ayrıca buharla teması önleyen menteşeli kapak.

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Her iki yanda kolay okunan su seviye göstergeleri

        Sol ve sağ elle kullanım için Philips elektrikli su ısıtıcının iki yanında da su seviyesi göstergeleri bulunur.

        Güvenli kullanım için kapak düğmesi soğuk kalır

        Güvenli kullanım için kapak düğmesi soğuk kalır

        Güvenli kullanım için kapak düğmesi soğuk kalır.

        Temiz su için mikro gözenekli filtre

        Temiz su için mikro gözenekli filtre

        Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, 200 mikrondan küçük her türlü parçacığı yakalar ve bardağınıza koyduğunuz suyun temiz olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          • Isıtma yüzeyi: Paslanmaz çelik
          • Dış Yüzey: Polipropilen/ ABS
          • Anahtar ve aksesuar tutucu: Polipropilen
          Renkler
          Beyaz

        • Genel özellikler

          Kablosuz
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          Kaymaz ayak
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          Ergonomik tutma yeri
          Evet
          Ağızdan kolay doldurma
          Evet
          Geniş açılan kapak
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          Kablo Saklama
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kaynama-Susuz Kalma Koruması
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          360 dereceli taban
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          Kapak ve aynı zamanda doldurma yeri
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          Yassı ısıtma yüzeyi
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasite
          1,5  L
          Güç
          2000-2400  W
          Kordon uzunluğu
          0,75  m
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          16,6 x 23 x 24,9  cm
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          28,7 x 18,8 x 23,3  cm

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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