Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün