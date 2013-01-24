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Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler
Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler
Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler
Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler
Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
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8 seviyeli ayarlanabilir kızartma kontrolü tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamak için gerekli kontrole sahip olmanızı sağlar.
Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.
Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.
Donmuş ekmeğin buzunu doğrudan çözün ve kızartın.
Kalın ya da ince ekmeğinize uygun ekstra geniş yuva.
Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.
Sesli bildirim mükemmel kızarmış bildirimler için anında bildirim sağlar.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar dahildir