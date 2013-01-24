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    Avance Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2696/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler
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      Avance Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2696/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

      Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL
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      Avance Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

      Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

      Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Avance Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

      Philips Avance Collection ekmek kızartma makinesi tost ekmeğinden sandviç ve ay çöreğine kadar tüm ekmekler için şık paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ekstra geniş yuvalar ve sekiz ekmek kızartma ayarı tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        Avance Collection

        Avance Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her seferinde mükemmel kızarmış ekmekler

        Eşsiz ısıtma sistemi ekmeğin her yerinin eşit kızarmasını sağlar

        • 2 yuvalı metal
        • 1000 W
        • Paslanmaz çelik
        • Isıtma, buz çözme, ekmek ısıtıcısı
        8 seviyeli ayarlanabilir kızartma kontrolü

        8 seviyeli ayarlanabilir kızartma kontrolü

        8 seviyeli ayarlanabilir kızartma kontrolü tam da istediğiniz mükemmel kızarmış ekmekleri hazırlamak için gerekli kontrole sahip olmanızı sağlar.

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.

        Donmuş ekmeğin buzunu doğrudan çözün ve kızartın

        Donmuş ekmeğin buzunu doğrudan çözün ve kızartın

        Donmuş ekmeğin buzunu doğrudan çözün ve kızartın.

        Farklı ekmek çeşitleri için ekstra geniş yuvalar

        Farklı ekmek çeşitleri için ekstra geniş yuvalar

        Kalın ya da ince ekmeğinize uygun ekstra geniş yuva.

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.

        Soğuk paslanmaz çelik

        Soğuk paslanmaz çelik

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Sesli "Kızarmış ekmeğiniz hazır" bildirimi

        Sesli bildirim mükemmel kızarmış bildirimler için anında bildirim sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Soğuk paslanmaz çelik
          Renk(ler)
          Siyah

        • Genel özellikler

          Entegre kablo yuvası
          Evet
          İptal düğmesi
          evet
          Tekrar ısıtma ve buz çözme fonksiyonları
          evet
          Ayarlanabilir kızartma
          evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1000  W
          Gerilim
          220-240  V
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          0,9  m
          Yuva boyutu (U x G x Y)
          136 x 32x 130  mm

        • Aksesuarlar dahildir

          Ekmek ısıtıcısı
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