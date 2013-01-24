Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/90 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün