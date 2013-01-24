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    Pure Essentials Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2686/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
      -{discount-value}

      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2686/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/90 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,90 TL
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      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/90 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/90 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 169,90 TL
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      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/90 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

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          Philips Online Mağaza fiyatı

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

        Farklı türde ekmekler için ekmek kızartma makinesi

        • 2 yuvalı
        • 3 fonksiyonlu elektronik
        • Siyah
        • Ekstra uzun yuva
        Kalın veya ince dilimleri eşit kızartır

        Kalın veya ince dilimleri eşit kızartır

        Kalın veya ince dilimleri eşit kızartır.

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.

        Donmuş ekmeklerin buzunu çözün ve istediğiniz ayarda kızartın

        Donmuş ekmeklerin buzunu çözün ve istediğiniz ayarda kızartın

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Tüm ekmek çeşitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar

        Tüm ekmek çeşitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar.

        Ekmeğinizle uyumlu ekstra geniş ve ekstra derin yuva(lar)

        Ekmeğinizle uyumlu ekstra geniş ve ekstra derin yuva(lar).

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Çoklu kızartma ayarları
          8
          Otomatik kapanma sistemi
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1500  W
          Yuva boyutu (U x G x Y)
          152*30*130  mm
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Muhafaza: metal/plastik (PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renk(ler)
          Siyah, metalik ve kırmızı

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