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    Pure Essentials Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2686/30
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
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      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2686/30
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Pure Essentials Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

      Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün

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        Pure Essentials Collection

        Pure Essentials Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Toplam:

        Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun

        Farklı türde ekmekler için ekmek kızartma makinesi

        • 2 yuvalı
        • 3 fonksiyonlu elektronik
        • Beyaz
        • Ekstra uzun yuva
        Kalın ve ince dilimleri eşit kızartır

        Kalın ve ince dilimleri eşit kızartır

        Kalın ve ince dilimleri eşit kızartır.

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmeğinizle uyumlu ekstra geniş ve ekstra derin yuva(lar)

        Ekmeğinizle uyumlu ekstra geniş ve ekstra derin yuva(lar).

        Tüm ekmek çeşitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar

        Tüm ekmek çeşitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Muhafaza: metal/plastik (PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renkler
          Beyaz, metalik ve kırmızı

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yuva boyutu (U x G x Y)
          152X30X130 mm

        • Teknik özellikler

          Frekans
          50/60 Hz
          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          1500 W
          Kordon uzunluğu
          0,85 m

        • Genel özellikler

          Çoklu kızartma ayarları
          8
          Otomatik kapanma sistemi
          Evet

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