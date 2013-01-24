Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahveniz tam istediğiniz gibi olsun
Ekstra uzun ve geniş yuvaları sayesinde ekmeğinizi istediğiniz şekilde kızartmanızı sağlayan HD2686/30 Philips kızartma makinesi. Hayalinizdeki kızarmış ekmeği elde etmeniz için size tam kontrol sağlayan sekiz dijital kızartma ayarı. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Kalın ve ince dilimleri eşit kızartır.
Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.
Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Ekmeğinizle uyumlu ekstra geniş ve ekstra derin yuva(lar).
Tüm ekmek çeşitleriyle uyumlu ekstra uzun yuvalar.
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler