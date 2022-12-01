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    Eco Conscious Edition

    5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

    HD2640
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    • Kahvaltı artık daha iyi Kahvaltı artık daha iyi Kahvaltı artık daha iyi
      -{discount-value}

      Eco Conscious Edition 5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

      HD2640
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Kahvaltı artık daha iyi

      Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Eco Conscious Edition 5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

      Kahvaltı artık daha iyi

      Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Kahvaltı artık daha iyi

      Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Eco Conscious Edition 5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

      Kahvaltı artık daha iyi

      Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Eco Conscious Edition

        Eco Conscious Edition

        5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Kahvaltı artık daha iyi

        Philips Çevreye Duyarlı Ekmek Kızartma Makinesi Modeli

        • %100 Biyo bazlı plastikler²
        • 8 kızartma ayarı
        • 2 yuvalı kompakt tasarım
        • İpek beyaz mat kaplama
        Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın

        Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın

        830 W güce sahip 2 yuvalı kompakt ekmek kızartma makinesi, kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlamanıza yardımcı olur.

        Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

        Daha çevre dostu bir gelecek için sürdürülebilir tasarım

        Üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.

        Çörek ve hamur işlerini ısıtmak için entegre çörek rafı

        Çörek ve hamur işlerini ısıtmak için entegre çörek rafı

        Entegre çörek rafı sayesinde kızarmış ekmekten ayrı olarak en sevdiğiniz sıcak hamur işleri, poğaça ve çöreklerin tadını çıkarabilirsiniz.

        İdeal kızartma düzeyinize ulaşmak için 8 ayar

        İdeal kızartma düzeyinize ulaşmak için 8 ayar

        Çeşitli kızartma seçenekleri, farklı ekmek türlerini yakma riski olmadan kızartmanıza olanak tanır. Kızartma ayarını tercihlerinize göre belirleyin, böylece kızarmış ekmeğiniz her zaman tam istediğiniz gibi olsun.

        Eşit kızartma sonuçları elde etmek için ekmek mükemmel bir şekilde ortalanır

        Eşit kızartma sonuçları elde etmek için ekmek mükemmel bir şekilde ortalanır

        Otomatik ortalama mekanizması, ekmeğin kalınlığı ne olursa olsun her iki tarafın da eşit kızarması için her dilimi mükemmel şekilde ortalar.

        Tek seferde daha fazla seçeneğin keyfini çıkarmak için buz çözme ve tekrar ısıtma modları

        Tek seferde daha fazla seçeneğin keyfini çıkarmak için buz çözme ve tekrar ısıtma modları

        Buz çözme ve tekrar ısıtma modlarıyla aynı anda donmuş ekmeğin buzunu çözebilir ve ekmeği kızartabilirsiniz ya da önceden kızartılmış ekmeği saniyeler içinde ısıtabilirsiniz.

        İptal düğmesi sayesinde anında kapanır

        İptal düğmesi sayesinde anında kapanır

        İptal düğmesi, kızartma işlemini anında durdurarak güvenli ve rahat kullanım sunar.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Ekmek kızartma makinesini zahmetsizce temizlemek için kırıntı tepsisi kolayca çıkarılabilir.

        PVC ve BFR içermeyen güvenli malzemelerden üretilmiştir

        PVC ve BFR içermeyen güvenli malzemelerden üretilmiştir

        Sızdırmaz kullanım için güvenli sızdırmazlık teknolojisiyle PVC ve BFR içermeyen güvenli malzemelerden üretilmiştir.

        Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

        Güvenlik ve sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlandı

        %100 Biyo bazlı plastikler², ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ ve diğer bitki atıkları, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Ekstra güvenlik için ekmek kızartma makinesinin otomatik kapanma fonksiyonu vardır.

        Modern ve minimalist tarz

        Modern ve minimalist tarz

        Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.

        Kusursuz ve sade tasarım

        Kusursuz ve sade tasarım

        Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir. Kullanılmadığında, ekmek kızartma makinenizi kalıntılardan uzak tutmak için şık, ahşap desenli çıkarılabilir bir toz kapağı vardır. Philips Çevreye Duyarlı Koleksiyon, 2022 yılında IF ve Red Dot tasarım ödülünü kazanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım ve kaplama

          Ana gövde malzemesi
          %100 Biyo bazlı plastik
          Renkler
          İpek beyaz mat

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Teknik özellikler

          Güç
          830  W
          Kordon uzunluğu
          0,85  m

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          162x285x199  mm
          Ürün ağırlığı
          1,23  kg

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • 2 yuvalı 830 W kompakt ekmek kızartma makinesi
          • 8 kızartma ayarı
          • Entegre çörek rafı
          • Otomatik ortalama özelliği
          • Buz çözme ve tekrar ısıtma modu
          • İptal düğmesi
          • Çıkarılabilir kırıntı tepsisi
          • Sürdürülebilir tasarım
          • Güvenilir ve sürdürülebilir
          • Modern ve Minimalist
          • Sade ve Basit

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            Yorumlar

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            • ¹Aynı cihazın %100 saf plastik (veya saf polipropilen) kullanılarak üretimine karşı biyoplastik kullanılarak üretimine dayalı hesaplama
            • ²Ana gövde, kütle dengesi temelinde sertifikalı biyo bazlı kaynaklardan elde edilen %100 PP plastikten üretilmiştir (BioPP, toplam plastiğin %94'ünü oluşturur).
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