Kahvaltı artık daha iyi
Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahvaltı artık daha iyi
Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Kahvaltı artık daha iyi
Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kahvaltı artık daha iyi
Kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlayın. Daha çevre dostu bir gelecek için küçük bir adım olarak üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
5000 Serisi Ekmek Kızartma Makinesi
Toplam:
830 W güce sahip 2 yuvalı kompakt ekmek kızartma makinesi, kızarmış ekmeğinizi her sabah tam istediğiniz gibi hazırlamanıza yardımcı olur.
Üretim sürecinde CO2 ayak izini %14¹ oranında azaltmak için %100 Biyo bazlı plastikler² kullanılarak sürdürülebilir şekilde tasarlanmıştır. Devrim niteliğindeki bu malzeme, mutfağınızda büyük bir etki yaratırken aynı zamanda çevre için de daha olumlu sonuçlar sağlar.
Entegre çörek rafı sayesinde kızarmış ekmekten ayrı olarak en sevdiğiniz sıcak hamur işleri, poğaça ve çöreklerin tadını çıkarabilirsiniz.
Çeşitli kızartma seçenekleri, farklı ekmek türlerini yakma riski olmadan kızartmanıza olanak tanır. Kızartma ayarını tercihlerinize göre belirleyin, böylece kızarmış ekmeğiniz her zaman tam istediğiniz gibi olsun.
Otomatik ortalama mekanizması, ekmeğin kalınlığı ne olursa olsun her iki tarafın da eşit kızarması için her dilimi mükemmel şekilde ortalar.
Buz çözme ve tekrar ısıtma modlarıyla aynı anda donmuş ekmeğin buzunu çözebilir ve ekmeği kızartabilirsiniz ya da önceden kızartılmış ekmeği saniyeler içinde ısıtabilirsiniz.
İptal düğmesi, kızartma işlemini anında durdurarak güvenli ve rahat kullanım sunar.
Ekmek kızartma makinesini zahmetsizce temizlemek için kırıntı tepsisi kolayca çıkarılabilir.
Sızdırmaz kullanım için güvenli sızdırmazlık teknolojisiyle PVC ve BFR içermeyen güvenli malzemelerden üretilmiştir.
%100 Biyo bazlı plastikler², ayçiçeği yağı gibi biyolojik ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmiştir. Yemeklerden arta kalan kullanılmış yağ ve diğer bitki atıkları, toplanıp yiyeceklerle temas için uygun hale getirilmek üzere çevre dostu bir işlemle geri dönüştürülmüştür. Ekstra güvenlik için ekmek kızartma makinesinin otomatik kapanma fonksiyonu vardır.
Mutfağınızda dikkatleri üzerine çeken ipek beyaz mat kaplamasıyla sürdürülebilirlik hiç bu kadar şık görünmemişti.
Sakinlik veren renkler ve doğal malzemelerle doğadan ilham alan bir tasarıma sahiptir. Kullanılmadığında, ekmek kızartma makinenizi kalıntılardan uzak tutmak için şık, ahşap desenli çıkarılabilir bir toz kapağı vardır. Philips Çevreye Duyarlı Koleksiyon, 2022 yılında IF ve Red Dot tasarım ödülünü kazanmıştır.
Tasarım ve kaplama
Menşei
Teknik özellikler
Servis
Ağırlık ve boyutlar
Sürdürülebilirlik
Genel özellikler
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