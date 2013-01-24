Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Ayarlanabilir genişlikteki yuvaları ve kızartma kontrolüyle bu kızartma makinesi, tostunuzu istediğiniz gibi kızartmanızı sağlar. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özelliği sayesinde kullanımı kolaydır. Isı koruma çeperi ve yüksek kaldırma özelliğiyle güvenli kullanım sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Ayarlanabilir genişlikteki yuvaları ve kızartma kontrolüyle bu kızartma makinesi, tostunuzu istediğiniz gibi kızartmanızı sağlar. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özelliği sayesinde kullanımı kolaydır. Isı koruma çeperi ve yüksek kaldırma özelliğiyle güvenli kullanım sağlar. Tüm faydaları görün
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Ayarlanabilir genişlikteki yuvaları ve kızartma kontrolüyle bu kızartma makinesi, tostunuzu istediğiniz gibi kızartmanızı sağlar. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özelliği sayesinde kullanımı kolaydır. Isı koruma çeperi ve yüksek kaldırma özelliğiyle güvenli kullanım sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Ayarlanabilir genişlikteki yuvaları ve kızartma kontrolüyle bu kızartma makinesi, tostunuzu istediğiniz gibi kızartmanızı sağlar. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özelliği sayesinde kullanımı kolaydır. Isı koruma çeperi ve yüksek kaldırma özelliğiyle güvenli kullanım sağlar. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Kalın ve ince dilimleri eşit kızartır.
Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.
Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler