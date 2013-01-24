Mükemmel tostların tadını çıkarın

Ayarlanabilir genişlikteki yuvaları ve kızartma kontrolüyle bu kızartma makinesi, tostunuzu istediğiniz gibi kızartmanızı sağlar. İnce ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Buz çözme ve yeniden ısıtma özelliği sayesinde kullanımı kolaydır. Isı koruma çeperi ve yüksek kaldırma özelliğiyle güvenli kullanım sağlar. Tüm faydaları görün