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Mükemmel tostların tadını çıkarın
Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel tostların tadını çıkarın
Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar.
Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler