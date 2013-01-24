Mükemmel tostların tadını çıkarın

Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün