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    Ekmek kızartma makinesi

    HD2623/55
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel tostların tadını çıkarın Mükemmel tostların tadını çıkarın Mükemmel tostların tadını çıkarın
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      Ekmek kızartma makinesi

      HD2623/55
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel tostların tadını çıkarın

      Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekmek kızartma makinesi

      Mükemmel tostların tadını çıkarın

      Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün

      Mükemmel tostların tadını çıkarın

      Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Ekmek kızartma makinesi

      Mükemmel tostların tadını çıkarın

      Geniş yuvaları ve ayarlanabilir genişliğiyle bu ekmek kızartma makinesi ile ince ya da kalın tüm ekmekleriniz eşit şekilde altın renginde kızarır. Dahili sandviç ısıtma rafı ve sürgülü kırıntı tepsisiyle birlikte gelir. Isı koruma çeperi, yüksek kaldırma özelliği ve iptal düğmesiyle kullanımı güvenlidir. Tüm faydaları görün

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        Ekmek kızartma makinesi

        Toplam:

        Mükemmel tostların tadını çıkarın

        Kalın ya da ince, her zaman altın rengi

        • 2 yuvalı
        • 3 fonksiyonlu
        • Beyaz turuncu
        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar.

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik muhafaza (PP/PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renkler
          Beyaz/günbatımı turuncusu

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yuva boyutu (U x G x Y)
          136*32*130 mm

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz Hz
          Güç
          1000 W
          Kordon uzunluğu
          0,9 cm

        • Genel özellikler

          Otomatik kapanma sistemi
          Evet

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