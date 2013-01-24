  • Peşin fiyatına 12 taksit

  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Aluminium Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2618/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Mükemmel kızarmış ekmekler Mükemmel kızarmış ekmekler Mükemmel kızarmış ekmekler
      -{discount-value}

      Aluminium Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2618/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Mükemmel kızarmış ekmekler

      Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Ekmek kızartma makinesi

      Mükemmel kızarmış ekmekler

      Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Mükemmel kızarmış ekmekler

      Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Aluminium Collection Ekmek kızartma makinesi

      Mükemmel kızarmış ekmekler

      Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Ekmek kızartma makinesi

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Aluminium Collection

        Aluminium Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Toplam:

        Mükemmel kızarmış ekmekler

        Kızarmış ekmeğin en iyisi için dijital kontrol!

        • Uzun yuvalı
        • 4 fonksiyonlu dijital LCD ekranlı
        Dijital gerisayım sayaçlı LCD ekran

        Dijital gerisayım sayaçlı LCD ekran

        Dijital gerisayım sayaçlı LCD ekran

        Tek tarafta kızartma seçeneği

        Tek tarafta kızartma seçeneği

        Simit ve baget ekmeğin tek tarafını kızartma seçeneği.

        Anodize alüminyum

        Anodize alüminyum

        Optimum kullanım için anodize alüminyumdan üretilmiştir: paslanmaya ve parmak izine dayanıklı, çizilmez.

        Kolay temizlenir, yapışmaz kaplama, çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizlenir, yapışmaz kaplama, çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizlenir, yapışmaz kaplama, çıkarılabilir kırıntı tepsisi.

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Yeni kızarmış ekmeği ısıtmak veya biraz daha kızartmak için tekrar ısıtma ayarı

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Anodize Alüminyum
          Renkler
          Alüminyum muhafaza, mavi ekran ve ışık halkaları

        • Teknik spesifikasyonlar

          Yuva boyutu (U x G x Y)
          260*40*130 mm

        • Teknik özellikler

          Güç
          1200 W W
          Gerilim
          220-240 V
          Frekans
          50/60 Hz
          Kordon uzunluğu
          0,85 m

        • Genel özellikler

          Otomatik kapanma sistemi
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        SSS'ler, sorun giderme yöntemleri, kullanıcı kılavuzları ve ipuçları bul.

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Özel promosyonlar ve kuponlar

            Ürün lansmanları

            İpuçları ve öneriler

            Bültenimize abone olun

            * Bu alan gereklidir
            *

            *

            Bu ne anlama geliyor?
            *

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi