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Mükemmel kızarmış ekmekler
Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel kızarmış ekmekler
Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mükemmel kızarmış ekmekler
Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel kızarmış ekmekler
Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Dijital gerisayım sayaçlı LCD ekran
Simit ve baget ekmeğin tek tarafını kızartma seçeneği.
Optimum kullanım için anodize alüminyumdan üretilmiştir: paslanmaya ve parmak izine dayanıklı, çizilmez.
Kolay temizlenir, yapışmaz kaplama, çıkarılabilir kırıntı tepsisi.
Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.
Tasarım özellikleri
Teknik spesifikasyonlar
Teknik özellikler
Genel özellikler