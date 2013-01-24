Mükemmel kızarmış ekmekler

Pürüzsüz, düzgün hatları ve 1200 W gücüyle, bu ekmek kızartma makinesi hızlı olduğu kadar göz alıcıdır. Dijital kontrol sayesinde, kızarmış ekmeğinizin her defasında leziz ve hep aynı şekilde gevrek ve altın renginde olacağından emin olabilirsiniz. Tüm faydaları görün