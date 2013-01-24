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Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu kompakt ekmek kızartma makinesiyle tekrar tekrar lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen bir ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
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Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu kompakt ekmek kızartma makinesiyle tekrar tekrar lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen bir ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
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Büyük yuvası sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.
Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.
Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Otomatik ekmek ortalama özelliği sayesinde Philips ekmek kızartma makinesi her çeşit ekmeği eşit miktarda kızartır.
Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar