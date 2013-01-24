Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

Bu kompakt ekmek kızartma makinesiyle tekrar tekrar lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen bir ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün