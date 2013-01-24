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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2598/90
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    Genel Derecelendirme / 5
    2 Ödüller
    • Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2598/90
      Bu ürün için destek alın

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesiyle tekrar tekrar lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen bir ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesiyle tekrar tekrar lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen bir ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

        Büyük ekmek yuvası, kompakt tasarım

        • Uzun yuvalı
        • Kompakt
        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuva

        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuva

        Büyük yuvası sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için yedi kızartma ayarı

        Ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için yedi kızartma ayarı

        Bir seferde buz çözme ve kızartma için buz çözme ayarı

        Bir seferde buz çözme ve kızartma için buz çözme ayarı

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Eşit kızartma için otomatik ekmek ortalama

        Otomatik ekmek ortalama özelliği sayesinde Philips ekmek kızartma makinesi her çeşit ekmeği eşit miktarda kızartır.

        Mutfak tezgahınızda yerden kazanmanız için Kompakt ekmek kızartma makinesi

        Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik
          Renk(ler)
          Siyah

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet
          Otomatik kapanma sistemi
          Evet
          Ayarlanabilir kızartma
          evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1150  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          0,85  m
          Yuva boyutu (U x G x Y)
          255 x 35 x 120  mm

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