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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2596/00
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    • Her sabah harika kızarmış ekmek keyfi Her sabah harika kızarmış ekmek keyfi Her sabah harika kızarmış ekmek keyfi
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2596/00
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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

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        Her sabah harika kızarmış ekmek keyfi

        Kompakt, 2 yuvalı tasarım ve yeniden ısıtma işlevi

        • 2 yuvalı
        • Kompakt
        • Beyaz bej
        • Tekrar ısıtma, ekmek ısıtıcısı
        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı

        Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.

        Ekmek dilimleri için 2 geniş yuva

        Ekmek dilimleri için 2 geniş yuva

        Kalın ve ince ekmek dilimleri için 2 geniş yuva.

        damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 7 kızartma ayarı

        damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 7 kızartma ayarı

        Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 7 kızartma ayarı.

        İptal: Kızartma işlemini istediğiniz anda durdurun

        İptal: Kızartma işlemini istediğiniz anda durdurun

        İptal: Durdurma düğmesine basarak kızartma işlemini istediğiniz anda durdurun.

        Isı koruma çeperi: Ekmekler kızarırken makinenin dışı soğuk kalır

        Isı koruma çeperi: Ekmekler kızarırken makinenin dışı soğuk kalır

        Isı koruma çeperi: Ekmekler kızarırken makinenin dışı soğuk kalır.

        Donmuş ekmekleri kızartmak için buz çözme özelliği

        Donmuş ekmekleri kızartmak için buz çözme özelliği

        Donmuş ekmekleri kızartmak için buz çözme özelliği.

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği.

        Ekmeği birkaç saniye içinde ısıtmak için tekrar ısıtma özelliği

        Ekmeği birkaç saniye içinde ısıtmak için tekrar ısıtma özelliği

        Ekmeği birkaç saniye içinde ısıtmak için tekrar ısıtma özelliği.

        Kolay temizlik için çıkarılabilen kırıntı tepsisi

        Kolay temizlik için çıkarılabilen kırıntı tepsisi

        Kolay temizlik için çıkarılabilen kırıntı tepsisi.

        5 fonksiyon 1 arada

        5 fonksiyon 1 arada (sandviç ısıtma/tekrar ısıtma/ buz çözme/iptal/7 kızartma ayarı).

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik muhafaza (PP/PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renk(ler)
          Beyaz

        • Genel özellikler

          Kaymaz ayak
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          Entegre kablo yuvası
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          800  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          0,85  m

        • Aksesuarlar dahildir

          Ekmek ısıtıcısı
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