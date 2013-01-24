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Ekmek kızartma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sandviç ve ay çöreği ısıtmak için ısıtma rafı.
Kalın ve ince ekmek dilimleri için 2 geniş yuva.
Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 7 kızartma ayarı.
İptal: Durdurma düğmesine basarak kızartma işlemini istediğiniz anda durdurun.
Isı koruma çeperi: Ekmekler kızarırken makinenin dışı soğuk kalır.
Donmuş ekmekleri kızartmak için buz çözme özelliği.
Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği.
Ekmeği birkaç saniye içinde ısıtmak için tekrar ısıtma özelliği.
Kolay temizlik için çıkarılabilen kırıntı tepsisi.
5 fonksiyon 1 arada (sandviç ısıtma/tekrar ısıtma/ buz çözme/iptal/7 kızartma ayarı).
Tasarım özellikleri
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar dahildir