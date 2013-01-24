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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2566/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2566/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

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        Toplam:

        Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

        Büyük ekmek yuvalarına ve kompakt tasarıma sahip ekmek kızartma makinesi

        • 2 yuvalı
        • Kompakt
        • Beyaz-mavi
        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuvalar

        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuvalar

        Büyük yuvaları sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.

        Bir seferde buz çözme ve kızartma için buz çözme ayarı

        Bir seferde buz çözme ve kızartma için buz çözme ayarı

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği

        Mutfak tezgahınızda yerden kazanmanız için Kompakt ekmek kızartma makinesi

        Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          950  W
          Yuva boyutu (U x G x Y)
          130 x 32 x 120  mm
          Kordon uzunluğu
          0,8  m
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50-60  Hz

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik muhafaza (PP/PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renk(ler)
          Beyaz/mavi

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