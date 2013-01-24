Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün