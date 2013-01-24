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Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Eşit kızartma için genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası ve ekmeğinizi sevdiğiniz gibi kızartmanız için değişken kızartma kontrolü sunar. Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Büyük yuvaları sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.
Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.
Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım özellikleri