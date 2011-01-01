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Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün
Ekmek kızartma makinesi
Toplam:
Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.
Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.
Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.
Büyük yuvası sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.
Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.
Tasarım özellikleri
Teknik özellikler
Genel özellikler