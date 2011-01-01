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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2566/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2566/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

      Bu Philips kompakt ekmek kızartma makinesiyle lezzetli kızarmış ekmeklerin tadını çıkarın. Her çeşit ekmekle kullanılabilen 2 büyük ekmek yuvası, kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi, eşit kızartma için ekmek ortalama, 7 kızartma ayarı ve buz çözme fonksiyonu içerir. Tüm faydaları görün

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Toplam:

        Kolayca lezzetli kızarmış ekmekler

        Büyük ekmek yuvalarına ve kompakt tasarıma sahip ekmek kızartma makinesi

        • 2 yuvalı
        • Kompakt
        • Beyaz
        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dışını güvenli soğuklukta tutar

        Ekmek kızartma makinesinin dış kaplaması her zaman soğuktur ve dokunulabilir.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuva

        Farklı ekmek çeşitleri için büyük yuva

        Büyük yuvası sayesinde farklı ekmek çeşitleriyle uyumludur.

        Mutfak tezgahınızda yerden kazanmanız için Kompakt ekmek kızartma makinesi

        Philips ekmek kızartma makinesi kompakt tasarımı sayesinde mutfak tezgahınızda yerden kazanmanızı sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım özellikleri

          Malzemeler
          Plastik muhafaza (PP/PC/ABS), krom kaplama üst kapak
          Renkler
          Beyaz

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220-240 V
          Güç
          950 W
          Kordon uzunluğu
          0,9 m
          Frekans
          50-60 Hz
          Yuva boyutu (U x G x Y)
          130 x 32 x 120 mm

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Evet
          Kaymaz ayak
          Evet

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