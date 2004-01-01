Güvenle yansıtma
Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle yansıtma
Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.
Güvenle yansıtma
Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenle yansıtma
Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.
Profesyonel TV
Toplam:
recurring payment
Philips Cast Server'ı TV ile aynı IP ağına kolayca entegre edin ve mevcut CMND arayüzü aracılığıyla devreye alın. Bir Otel PMS veya CMND Alım arayüzü gereklidir.
Philips Cast Server, Philips profesyonel TV'lerinizde dahili Chromecast ile sorunsuz çalışır. Ayrıca harici Chromecast v3 dongle'ları ile karma kurulumları da destekleyebilir. Örneğin, katlarda sırayla TV grubu yükseltmeleri yapan otellerde.
Sorunsuz bir deneyim için iş markanızı genişleterek Cast Server kullanıcı arayüzündeki arka plan görüntüsünü yeni bir markalı görüntüyle değiştirin.
Philips Cast Server, her bir TV için özel Wi-Fi ağı veya erişim noktası gerektirmediğinden altyapıyı ve kullanıcı için süreci basitleştirir.
Güvenilir bir hepsi bir arada Philips çözümü sunan Cast Server, yıllık olarak uzatılabilen 5 yıllık lisansla birlikte sunulur. PPDS ücretsiz CMND yazılımı ve basit bir PMS arayüzüyle birlikte bu sunucu çözümü başka bir hizmet gerektirmez ve yatırım gereksinimlerini azaltarak maliyet verimliliği konusunda sektör lideri olunmasını sağlar.
Yansıtma uygulamalarının kullanımına ilişkin ilgili yönetim istatistiklerini sunan tamamen GDPR uyumlu bir sistem.
Bir mobil cihazdan yansıtma, kullanıcı için basit ve güvenlidir. Wi-Fi ağına bağlıyken, bir mobil cihazı eşleştirmek için oda içi TV'deki QR kodunu taramanız yeterlidir.
Eşleştirdikten sonra kullanıcılar, yansıtma destekli herhangi bir uygulamadaki yansıtma simgesine dokunarak TV kapalıyken bile yansıtmaya başlayabilir.
Giriş sırasında tercih edilen bir dil ayarlandığında, kullanıcı arayüzü TV'de o kullanıcıya göre görüntülenecek şekilde uyarlanır.
Kullanılabilirlik
Uyumluluk
Bağlantı
Güç
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj Verileri
Dış Ambalaj
Destekleyen
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.