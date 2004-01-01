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    Cast Server Profesyonel TV

    HAL6024/12
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      Cast Server Profesyonel TV

      HAL6024/12

      Güvenle yansıtma

      Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.

      Bu ürün satışta değil

      Cast Server Profesyonel TV

      Güvenle yansıtma

      Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.

      Güvenle yansıtma

      Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.

      Bu ürün satışta değil

      Cast Server Profesyonel TV

      Güvenle yansıtma

      Philips Cast Server, kullanıcıların kendi içeriklerini oda içi TV'lerinde 4K'ya kadar izlemelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Entegrasyon basittir; özel bir erişim noktası veya benzersiz bir ağa gerek kalmadan her TV'ye özel bir bağlantı sağlar.

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        Cast Server

        Cast Server

        Profesyonel TV

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        • Cast Server

        Hepsi bir arada yansıtma çözümü

        Philips Cast Server'ı TV ile aynı IP ağına kolayca entegre edin ve mevcut CMND arayüzü aracılığıyla devreye alın. Bir Otel PMS veya CMND Alım arayüzü gereklidir.

        Chromecast built-in™ ile sorunsuz çalışma

        Philips Cast Server, Philips profesyonel TV'lerinizde dahili Chromecast ile sorunsuz çalışır. Ayrıca harici Chromecast v3 dongle'ları ile karma kurulumları da destekleyebilir. Örneğin, katlarda sırayla TV grubu yükseltmeleri yapan otellerde.

        İşletme logosuyla özelleştirilebilir

        Sorunsuz bir deneyim için iş markanızı genişleterek Cast Server kullanıcı arayüzündeki arka plan görüntüsünü yeni bir markalı görüntüyle değiştirin.

        İstenmeyen Wi-Fi erişim noktalarına son

        Philips Cast Server, her bir TV için özel Wi-Fi ağı veya erişim noktası gerektirmediğinden altyapıyı ve kullanıcı için süreci basitleştirir.

        Benzersiz bir iş modeli

        Güvenilir bir hepsi bir arada Philips çözümü sunan Cast Server, yıllık olarak uzatılabilen 5 yıllık lisansla birlikte sunulur. PPDS ücretsiz CMND yazılımı ve basit bir PMS arayüzüyle birlikte bu sunucu çözümü başka bir hizmet gerektirmez ve yatırım gereksinimlerini azaltarak maliyet verimliliği konusunda sektör lideri olunmasını sağlar.

        Yansıtma istatistiklerine erişim içerir

        Yansıtma uygulamalarının kullanımına ilişkin ilgili yönetim istatistiklerini sunan tamamen GDPR uyumlu bir sistem.

        Farklı Wi-Fi ağına bağlanmaya gerek yok

        Bir mobil cihazdan yansıtma, kullanıcı için basit ve güvenlidir. Wi-Fi ağına bağlıyken, bir mobil cihazı eşleştirmek için oda içi TV'deki QR kodunu taramanız yeterlidir.

        Her koşulda yansıtmaya başlayın. Her yerde. Her zaman.

        Eşleştirdikten sonra kullanıcılar, yansıtma destekli herhangi bir uygulamadaki yansıtma simgesine dokunarak TV kapalıyken bile yansıtmaya başlayabilir.

        Tercih edilen dilde görüntülenen kullanıcı arayüzü

        Giriş sırasında tercih edilen bir dil ayarlandığında, kullanıcı arayüzü TV'de o kullanıcıya göre görüntülenecek şekilde uyarlanır.

        Teknik Özellikler

        • Kullanılabilirlik

          19 inç Rafa monte edilebilir
          evet

        • Uyumluluk

          Birlikte çalıştığı sistemler
          • Hospitality TV 4500 serisi
          • MediaSuite TV 5000 serisi
          • MediaSuite TV 6000 serisi

        • Bağlantı

          Ön
          • Ethernet LAN (konuk ağı)
          • DC girişi (5 V)
          • Tanılar
          Geri
          Ethernet LAN (TV IP ağı)
          Tanılar
          2x DB-9 seri, 1x HDMI, 2x USB, 1x RJ45

        • Güç

          Güç kaynağı
          DC 5 V/2 A

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • AC/DC adaptörü: AC 100-240 V-50/60 Hz; DC 5 V/5 A
          • 19 inç raf montaj braketleri (2 adet)

        • Boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          35 x 30 x 10  cm
          Brüt ağırlık
          2,6  kg
          Ürün ağırlığı
          1,7  kg
          Ürün boyutları (GxDxY)
          30 x 22 x 5 cm

        • Ambalaj Verileri

          EAN
          87 18863 80001 0

        • Dış Ambalaj

          GTIN
          1 87 18863 80001 7
          Ticari ürün sayısı
          5
          Dış kutu (GxYxD)
          35 x 35 x 50  cm
          Brüt ağırlık
          13.6  kg

        • Destekleyen

          CMND
          v7.5.1 veya üzeri

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            • QR Kod, DENSO WAVE INCORPORATED şirketinin tescilli ticari markasıdır.
            • Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markasıdır.
            • Gösterilen görseller örnek amaçlıdır ve ürünün tam temsili olmayabilir.

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