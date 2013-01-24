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Daha az efor, daha iyi sonuçlar
Philips Gardırop Bakımı GC9940/05, kurulumdan saklamaya kadar her aşamada işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Güçlü bir ütüyle kombine edilen aktif ütü masası evinizde profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
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Daha az efor, daha iyi sonuçlar
Philips Gardırop Bakımı GC9940/05, kurulumdan saklamaya kadar her aşamada işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Güçlü bir ütüyle kombine edilen aktif ütü masası evinizde profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Entegre ütü masası
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çift Korumalı Kireç Önleme sistemi kirece karşı %99 oranında koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kullanımı kolay kireç önleme sistemi sistemin kireçlenmesini önler ve kullanım ömrünü uzatır. Çift koruma, kirecin sisteme girmesini engelleyen özel kireç önleme kartuşları ve kartuşlar değiştirildiğinde gerçekleştirilen ekstra durulamayla sağlanır. Çift koruma sayesinde kireç konusunda endişe duymadan zahmetsiz ütülemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Mükemmel ütüleme sonuçlarına ulaşmak artık çok kolay. Aktif ütü masasında üfleme ve vakumlama özelliği sağlayan bir fan bulunur. Üfleme özelliği hatalı ütülemeden kaynaklanan kırışıkların yanı sıra koyu kumaşlardaki parlak bölgeleri önleyen, hafif ve narin kumaşlar için ideal olan bir hava yastığı üzerinde ütü yapmanızı sağlar. Vakumlama özelliği kumaşın ütü masasına sabitlenmesine yardımcı olur, böylece pantolon pililerinde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz.
Artık gömlekleri ütülemek çok kolay. Ütü masasının bir tarafı gömlekler için özel tasarlanmış benzersiz şekli sayesinde gömlekleri kolay ve hızlı bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Gömlekler ütü masasının omuz biçimindeki kenarına mükemmel şekilde oturur ve böylece gömleği masa üzerinde daha az ayarlamayla ütüleyebilirsiniz. Gömleğin arkasının ve omuz bölgesinin tek seferde ütülenebilmesi hem zaman kazandırır hem de zahmetsiz bir ütüleme sağlar.
Devrim niteliğindeki benzersiz OptimalTemp sistemi, kırışıklıkları etkin ve nazik bir biçimde gidermenize olanak sağlayacak şekilde tüm kumaşlar için mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonunu üretir. Rahat, güvenli ve hızlı ütüleme sağlar. Sıcaklık veya buhar ayarlama gereksinimini, narin kumaşların yanması riskini ve farklı kumaş tipleri arasında geçiş yaparken ütüyü ısıtma ve soğutma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
Katlanır masalı şık tekerlekli tasarım. Philips Ev Tipi Profesyonel Ütüleme Sisteminin benzersiz tasarımı, bu çözümü pazardaki en kolay kurulan ve saklanan entegre ütü masası haline getirir*. *Lider rakip ürünle karşılaştırılarak test edilmiştir, SLG, Mayıs 2011.
6 bar'a kadar buhar basıncı ve 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı ile hızlı ütüleme olanağı sağlar. Güçlü performansı ve OptimalTemp Teknolojisi sayesinde, Ev Tipi Profesyonel Ütüleme Sistemleri pazardaki diğer entegre ütü masalarından daha hızlı ütülemeyi mümkün kılar.* *Lider rakip ürünle karşılaştırılarak test edilmiştir,SLG, Mayıs 2011.
Basınçlı buhar kazanlı ütüyle entegre Philips ütü masası.
Dikey ütüleme ve buhar uygulama
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar