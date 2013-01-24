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    WardrobeCare

    Entegre ütü masası

    GC9940/05
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Daha az efor, daha iyi sonuçlar Daha az efor, daha iyi sonuçlar Daha az efor, daha iyi sonuçlar
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      WardrobeCare Entegre ütü masası

      GC9940/05
      Bu ürün için destek alın

      Daha az efor, daha iyi sonuçlar

      Philips Gardırop Bakımı GC9940/05, kurulumdan saklamaya kadar her aşamada işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Güçlü bir ütüyle kombine edilen aktif ütü masası evinizde profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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      WardrobeCare Entegre ütü masası

      Daha az efor, daha iyi sonuçlar

      Philips Gardırop Bakımı GC9940/05, kurulumdan saklamaya kadar her aşamada işinizi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Güçlü bir ütüyle kombine edilen aktif ütü masası evinizde profesyonel sonuçlar almanızı sağlar. Tüm faydaları görün

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        WardrobeCare

        WardrobeCare

        Entegre ütü masası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha az efor, daha iyi sonuçlar

        Entegre ütü sistemi

        • İkonik tekerlekli tasarım
        • katlanabilen masa
        Zahmetsiz ütüleme için Çift Korumalı Kireç Önleme sistemi

        Zahmetsiz ütüleme için Çift Korumalı Kireç Önleme sistemi

        Çift Korumalı Kireç Önleme sistemi kirece karşı %99 oranında koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kullanımı kolay kireç önleme sistemi sistemin kireçlenmesini önler ve kullanım ömrünü uzatır. Çift koruma, kirecin sisteme girmesini engelleyen özel kireç önleme kartuşları ve kartuşlar değiştirildiğinde gerçekleştirilen ekstra durulamayla sağlanır. Çift koruma sayesinde kireç konusunda endişe duymadan zahmetsiz ütülemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

        Üfleme ve vakumlama özellikli aktif ütü masası

        Üfleme ve vakumlama özellikli aktif ütü masası

        Mükemmel ütüleme sonuçlarına ulaşmak artık çok kolay. Aktif ütü masasında üfleme ve vakumlama özelliği sağlayan bir fan bulunur. Üfleme özelliği hatalı ütülemeden kaynaklanan kırışıkların yanı sıra koyu kumaşlardaki parlak bölgeleri önleyen, hafif ve narin kumaşlar için ideal olan bir hava yastığı üzerinde ütü yapmanızı sağlar. Vakumlama özelliği kumaşın ütü masasına sabitlenmesine yardımcı olur, böylece pantolon pililerinde mükemmel sonuçlar alabilirsiniz.

        Kolay ütüleme için gömleğin şekline uygun tasarım

        Kolay ütüleme için gömleğin şekline uygun tasarım

        Artık gömlekleri ütülemek çok kolay. Ütü masasının bir tarafı gömlekler için özel tasarlanmış benzersiz şekli sayesinde gömlekleri kolay ve hızlı bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Gömlekler ütü masasının omuz biçimindeki kenarına mükemmel şekilde oturur ve böylece gömleği masa üzerinde daha az ayarlamayla ütüleyebilirsiniz. Gömleğin arkasının ve omuz bölgesinin tek seferde ütülenebilmesi hem zaman kazandırır hem de zahmetsiz bir ütüleme sağlar.

        Benzersiz OptimalTemp: zahmetsiz ütüleme, ayarlama gerekmez

        Benzersiz OptimalTemp: zahmetsiz ütüleme, ayarlama gerekmez

        Devrim niteliğindeki benzersiz OptimalTemp sistemi, kırışıklıkları etkin ve nazik bir biçimde gidermenize olanak sağlayacak şekilde tüm kumaşlar için mükemmel buhar ve sıcaklık kombinasyonunu üretir. Rahat, güvenli ve hızlı ütüleme sağlar. Sıcaklık veya buhar ayarlama gereksinimini, narin kumaşların yanması riskini ve farklı kumaş tipleri arasında geçiş yaparken ütüyü ısıtma ve soğutma zorunluluğunu ortadan kaldırır.

        Katlanır masalı şık tekerlekli tasarım

        Katlanır masalı şık tekerlekli tasarım

        Katlanır masalı şık tekerlekli tasarım. Philips Ev Tipi Profesyonel Ütüleme Sisteminin benzersiz tasarımı, bu çözümü pazardaki en kolay kurulan ve saklanan entegre ütü masası haline getirir*. *Lider rakip ürünle karşılaştırılarak test edilmiştir, SLG, Mayıs 2011.

        Hızlı ütüleme: 6 bar'a kadar buhar basıncı, 120 g/dk buhar çıkışı

        Hızlı ütüleme: 6 bar'a kadar buhar basıncı, 120 g/dk buhar çıkışı

        6 bar'a kadar buhar basıncı ve 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı ile hızlı ütüleme olanağı sağlar. Güçlü performansı ve OptimalTemp Teknolojisi sayesinde, Ev Tipi Profesyonel Ütüleme Sistemleri pazardaki diğer entegre ütü masalarından daha hızlı ütülemeyi mümkün kılar.* *Lider rakip ürünle karşılaştırılarak test edilmiştir,SLG, Mayıs 2011.

        Basınçlı buhar kazanlı ütüyle entegre ütü masası

        Basınçlı buhar kazanlı ütüyle entegre Philips ütü masası.

        Dikey ütüleme ve buhar uygulama

        Dikey ütüleme ve buhar uygulama

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          6 adete kadar
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2000 - 2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo Saklama
          Otomatik kordon sarıcı
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su haznesi kapasitesi
          1600  ml

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Çift Korumalı Kireç Önleme sistemi

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          1,3  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          20  kg
          Ürün boyutları
          56,6 x 46,7 x 79,7  cm
          Gerilim
          220-240  volt

        • Aksesuarlar

          Hassas kumaş koruyucu
          Akıllı Çip Teknolojisi

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