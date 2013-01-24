Kolay ütüleme için gömleğin şekline uygun tasarım

Artık gömlekleri ütülemek çok kolay. Ütü masasının bir tarafı gömlekler için özel tasarlanmış benzersiz şekli sayesinde gömlekleri kolay ve hızlı bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Gömlekler ütü masasının omuz biçimindeki kenarına mükemmel şekilde oturur ve böylece gömleği masa üzerinde daha az ayarlamayla ütüleyebilirsiniz. Gömleğin arkasının ve omuz bölgesinin tek seferde ütülenebilmesi hem zaman kazandırır hem de zahmetsiz bir ütüleme sağlar.