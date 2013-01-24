Hafif olan bu ütü ile ütü yapmak daha kolay ve daha rahat

Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ceketler, elbiseler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.