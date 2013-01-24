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    PerfectCare Elite Silence

    Buhar kazanlı ütü

    GC9647/60
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • En hızlı ütüleme için en güçlü buhar* En hızlı ütüleme için en güçlü buhar* En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
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      PerfectCare Elite Silence Buhar kazanlı ütü

      GC9647/60
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Elite Silence Buhar kazanlı ütü

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Elite Silence Buhar kazanlı ütü

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Elite Silence

        PerfectCare Elite Silence

        Buhar kazanlı ütü

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        Toplam:

        En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

        Ultra rahat ütüleme ve Sessiz buhar teknolojisi

        • 7,3 bara varan basınç
        • 510 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 1,8 L çıkarılabilir su haznesi
        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel ve ideal olarak konumlandırılmış Easy De-Calc Plus işlevi, kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından ödün vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.

        Hafif olan bu ütü ile ütü yapmak daha kolay ve daha rahat

        Hafif olan bu ütü ile ütü yapmak daha kolay ve daha rahat

        Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ceketler, elbiseler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Artık kottan ipekli kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas bir şekilde taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi devrim niteliğinde bir teknolojidir, daha güçlü ve sürekli buhar akışı sağlayan 2) Ultra Güçlü Çok Bölmeli Siklonik buhar motoru daha güçlü ve sürekli buhar sağlar ve ultra hafif ütü, ütüleme işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır.

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips'in yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda yanma riski oluşmayacağını garanti eder. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        İçinizin rahat olması ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        İçinizin rahat olması ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.

        Sessiz buhar teknolojisi: Minimum ses ile güçlü buhar

        Sessiz buhar teknolojisi: Minimum ses ile güçlü buhar

        Ailenizle birlikteyken ya da TV izlerken buhar sesinden rahatsız olmadan ütü yapmanın keyfini çıkarın. Sessiz buhar teknolojisi, sessiz ancak oldukça güçlü buhar sağlıyor. Buhar kazanlı ütünüz, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabanda pompa sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız

        Ultra hızlı ütüleme sonuçları için çok güçlü buhar

        Yenilikçi buhar motoru ultra güçlü buhar üretir ve kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        7,3 bara varan basınç

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          T-ionicGlide
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Güvenli mola
          evet
          Sessiz Buhar Teknolojisi
          evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          510  g
          Sürekli buhar çıkışı
          150'ye kadar  g/dk
          Basınç
          7,3 bara kadar

        • Kullanım kolaylığı

          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Ultra hafif ve rahat
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Su seviyesi düşük alarmı
          evet
          Kablo Saklama
          Kablo saklama bölmesi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Açık kulp
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu modu
          EVET

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Easy De-Calc Plus

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ütü ağırlığı
          0,8  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          5,1  kg
          Ürün boyutları
          23,3 x 28,5 x 45,3  cm
          Ambalaj boyutları
          31 x 35 x 51  cm
          Gerilim
          220 - 240  volt

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            Yorumlar

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            • Aralık 2014'te en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle, ütü ağırlığı ve buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak test edilmiştir
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