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En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite Silence, Philips'in Sessiz buhar teknolojisine sahip; sessiz ancak ultra güçlü en iyi buhar kazanlı ütüsüdür. Kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel ve ideal olarak konumlandırılmış Easy De-Calc Plus işlevi, kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.
ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından ödün vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.
Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ceketler, elbiseler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.
Artık kottan ipekli kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas bir şekilde taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi devrim niteliğinde bir teknolojidir, daha güçlü ve sürekli buhar akışı sağlayan 2) Ultra Güçlü Çok Bölmeli Siklonik buhar motoru daha güçlü ve sürekli buhar sağlar ve ultra hafif ütü, ütüleme işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır.
Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.
Philips'in yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda yanma riski oluşmayacağını garanti eder. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.
Ailenizle birlikteyken ya da TV izlerken buhar sesinden rahatsız olmadan ütü yapmanın keyfini çıkarın. Sessiz buhar teknolojisi, sessiz ancak oldukça güçlü buhar sağlıyor. Buhar kazanlı ütünüz, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabanda pompa sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.
Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız
Yenilikçi buhar motoru ultra güçlü buhar üretir ve kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar