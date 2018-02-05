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    PerfectCare Elite

    Buhar kazanlı ütü

    GC9635/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • En hızlı ütüleme için en güçlü buhar* En hızlı ütüleme için en güçlü buhar* En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
      -{discount-value}
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      PerfectCare Elite Buhar kazanlı ütü

      GC9635/20
      Genel Derecelendirme / 5

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Elite Buhar kazanlı ütü

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Elite Buhar kazanlı ütü

      En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

      Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Elite

        PerfectCare Elite

        Buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*

        Ultra hafif ütü ile

        • Maksimum 7,5 bar basınç
        • 520 grama kadar şok buhar
        • 1,8 L su haznesi kapasitesi
        • Çıkarılabilir su haznesi
        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

        Güvenli taşıma kilidi

        Güvenli taşıma kilidi

        Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı

        Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı

        T-ionic Glide, daha zahmetsiz ve hızlı ütüleme garanti eden Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık için entegre bir titanyum oksit katmanla birlikte alüminyumdan daha sert ve dayanıklı olan paslanmaz çelikten bir tabana sahiptir. Bunlara ek olarak dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri kırışıklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için buharın daha iyi dağıtılmasını sağlar.

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.

        Hafif ve kullanımı rahat

        Hafif ve kullanımı rahat

        Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ipek bluz, elbiseler ve ceketler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.

        Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi

        Kolay ve etkili kireç temizleme sistemi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve ütünüzün buhar performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özel olarak tasarlanıp ideal şekilde ayarlanan Easy De-Calc Plus özelliği kireç birikimini önler ve buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Ütü, temizlik ve kireç temizleme vakti geldiğinde sizi ışık ve sesle uyarır. Cihazınız soğuduğunda Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyla kireci bir kaba alıp atın.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
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          Siklonik buhar bölmesi
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          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
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          Sıfır yanık garantisi
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          Isı ayarı gerekmez
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          Akıllı Kontrol İşlemcisi
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        • Kolay kullanım

          Isınma süresi
          2  minute(s)
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  stars
          Taban adı
          T-ionicGlide
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çıkarılabilir su haznesi
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          Düşük su seviyesi uyarısı
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          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
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          Musluk suyu kullanılabilir
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          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Ekstra sağlam arka kısım yuvası
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          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          5  stars
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          Maksimum 7,5 bar
          Güç
          Maksimum 2700  W
          Şok buhar
          En fazla 520  g
          Sürekli buhar
          155 grama kadar  g/min
          Gerilim
          220 - 240  V
          Dikey buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Kullanıma hazır
          2  minute(s)
          İstek üzerine buhar
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Evet

        • Depolama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          • Kablo saklama bölmesi
          • Velcro sabitleme
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          0,8  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          31 x 35 x 51  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          23,3 x 28,5 x 45,3  cm
          Ütü + taban ağırlığı
          5,1  kg

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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            • Aralık 2014'te en çok satan 10 buhar kazanlı ütüyle, ütü ağırlığı ve buhar hızı (standart IEC60311) bakımından kıyaslanarak test edilmiştir
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