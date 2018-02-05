En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
En hızlı ütüleme için en güçlü buhar*
Akıllı Ütü Elite, Philips'in en iyi ve etkili buhar kazanlı ütüsüdür. Akıllı Çip teknolojisi ile artık kottan ipek kumaşlara tüm giysileri sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir tüm giysilerde yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Toplam:
Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.
ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.
OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.
Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.
Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
T-ionic Glide, daha zahmetsiz ve hızlı ütüleme garanti eden Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık için entegre bir titanyum oksit katmanla birlikte alüminyumdan daha sert ve dayanıklı olan paslanmaz çelikten bir tabana sahiptir. Bunlara ek olarak dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri kırışıklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için buharın daha iyi dağıtılmasını sağlar.
Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.
Buhar kazanlı ütünüz ideal ağırlıktadır. Son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Giysilerinizin üzerinde kolayca kayar, en zor kırışıklıkları bile anında açar ve bileğinizdeki basıncı azaltır. Ayrıca dikey buhar püskürtme oldukça kolay ve etkilidir. Artık ipek bluz, elbiseler ve ceketler gibi hassas kumaşların ve hatta ütülemesi zor olan pileli, süslemeli, düğmeli vb. giysilerin kırışıklıklarını rahat ve etkili bir şekilde dikey olarak açabilirsiniz.
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve ütünüzün buhar performansından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Özel olarak tasarlanıp ideal şekilde ayarlanan Easy De-Calc Plus özelliği kireç birikimini önler ve buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatır. Ütü, temizlik ve kireç temizleme vakti geldiğinde sizi ışık ve sesle uyarır. Cihazınız soğuduğunda Easy De-Calc düğmesini açın ve kirli suyla kireci bir kaba alıp atın.
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Depolama
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Garanti
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