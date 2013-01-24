Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı tabanı

T-ionic Glide, daha zahmetsiz ve hızlı ütüleme garanti eden Philips'in yüksek kaliteli tabanıdır. Çizilmeye karşı üstün dayanıklılık için entegre bir titanyum oksit katmanla birlikte alüminyumdan daha sert ve dayanıklı olan paslanmaz çelikten bir tabana sahiptir. Bunlara ek olarak dikkatle tasarlanmış şekli ve hava delikleri kırışıklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi için buharın daha iyi dağıtılmasını sağlar.