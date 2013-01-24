Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Ultra hızlı ütüleme
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı ütüleme
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.
Yeni SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, giysilerinizin üzerinde rahatça kayar ve kolay temizlenir.
Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.
Su haznesini musluktan doldurmak için kolayca ayırabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. 1,5 L'lik su haznesi kapasitesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz.
Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.
Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar