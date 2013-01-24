Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    PerfectCare Expert

    Buhar kazanlı ütü

    GC9245/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme
      -{discount-value}
    • Play Pause

      PerfectCare Expert Buhar kazanlı ütü

      GC9245/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 749,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Expert Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 749,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Expert Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buhar-kazanli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        PerfectCare Expert

        PerfectCare Expert

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hızlı ütüleme

        Sıcaklık ayarı gerektirmez

        • 6,5'e varan bar basıncı
        • 260 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 1,5 L ayrılabilir su haznesi
        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 L ayrılabilir su haznesi

        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 L ayrılabilir su haznesi

        Su haznesini musluktan doldurmak için kolayca ayırabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. 1,5 L'lik su haznesi kapasitesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz.

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, giysilerinizin üzerinde rahatça kayar ve kolay temizlenir.

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        260 g'a kadar şok buhar

        260 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        6'ya varan bar basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Şok buhar
          260  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          6 adete kadar
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W
          Güvenli mola
          evet
          Buhar çıkışı kontrolü
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Kablo Saklama
          Kablo saklama bölmesi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Easy De-Calc
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi