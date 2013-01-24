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Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.
Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.
Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.
Ütünün 200 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için tek düğmeye basmanız yeterlidir
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar