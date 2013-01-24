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    IntelliCare

    Buhar kazanlı ütü

    GC9140
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme
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      IntelliCare Buhar kazanlı ütü

      GC9140
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      IntelliCare Buhar kazanlı ütü

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      IntelliCare Buhar kazanlı ütü

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü Philips ütü sistemi GC9140/02, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

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        IntelliCare

        IntelliCare

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü ve rahat ütüleme

        Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonuna sahip ütü

        • Otomatik Kireç Temizleme
        • ECO
        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.

        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 200 g'a kadar şok buhar

        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 200 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 200 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için tek düğmeye basmanız yeterlidir

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Buhar çıkışı
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Şok buhar
          200  g
          Dikey buhar
          Evet
          Buhar basıncı
          5'e kadar  bar
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          1800 - 2200  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1000 ml + durulama tankı 500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Kablo sarıcı
          Otomatik kordon sarıcı
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,9  m

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Otomatik kireç temizliği
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
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        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  V
          Ürün boyutları
          44,5 x 24,5 x 32,6  cm
          Ütü ağırlığı
          1,1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          6,3  kg

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı ütü altlığı
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