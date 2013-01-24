Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.