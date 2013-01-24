Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güçlü ve rahat ütüleme
Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.
Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için düğmeye basmanız yeterlidir.
Otomatik kapanma, açık bırakılan ütüyü güvenliğiniz için kapatır. Ütü, herhangi bir düğmeye basılarak yeniden çalıştırılır.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar