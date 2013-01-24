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    Buhar kazanlı ütü

    GC9040
    Genel Derecelendirme / 5
    • Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme
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      Buhar kazanlı ütü

      GC9040
      Genel Derecelendirme / 5

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Güçlü ve rahat ütüleme

      Bu hızlı ve güçlü ütü, eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu ile hayatınızı kolaylaştırır. Artık kireç temizleme işlemini dert etmenize gerek yok, çünkü ütünüz bunu sizin yerinize yapıyor. Mükemmel ütü deneyimini sorunsuz şekilde yaşayın Tüm faydaları görün

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        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Güçlü ve rahat ütüleme

        Eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu

        • Otomatik Kireç Temizleme
        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        5'e varan bar basıncı

        5'e varan bar basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için düğmeye basmanız yeterlidir.

        Ütü açık bırakılmışsa, sistem otomatik olarak kapanır.

        Ütü açık bırakılmışsa, sistem otomatik olarak kapanır.

        Otomatik kapanma, açık bırakılan ütüyü güvenliğiniz için kapatır. Ütü, herhangi bir düğmeye basılarak yeniden çalıştırılır.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Buhar çıkışı
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Şok buhar
          170  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          5'e kadar
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          1800 - 2200  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1000 ml + durulama tankı 500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Kablo Saklama
          Otomatik kordon sarıcı
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,9  m

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  volt
          Ürün boyutları
          44,5 x 24,5 x 32,6  cm
          Ütü ağırlığı
          1,1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          6,6  kg

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı ütü altlığı
          Evet

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