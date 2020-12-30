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    9000 series

    Buhar kazanlı ütü

    GC9020
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    • Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme Güçlü ve rahat ütüleme
      -{discount-value}

      9000 series Buhar kazanlı ütü

      GC9020
      Bu ürün için destek alın

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        9000 series

        9000 series

        Buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Güçlü ve rahat ütüleme

        Eşsiz Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu

        • Otomatik Kireç Temizleme
        5'e varan bar basıncı

        5'e varan bar basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Buhar ne kadar fazla olursa ütü işi o kadar hızlı biter. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Sistemdeki kireci otomatik olarak temizler

        Otomatik Kireç Temizleme fonksiyonu, ütünüzdeki kireci otomatik olarak temizler. Ütünüzü temizleme zamanı geldiğinde, 2 dakikalık bir kireç temizleme işlemi otomatik olarak etkinleşir. Tek yapmanız gereken, sökülebilir durulama tankını boşaltmaktır. Bu işlem, sisteminizin aldığınız günkü kadar yeni ve güçlü kalmasını sağlar.

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için düğmeye basmanız yeterlidir.

        Ütü açık bırakılmışsa, sistem otomatik olarak kapanır.

        Ütü açık bırakılmışsa, sistem otomatik olarak kapanır.

        Otomatik kapanma, açık bırakılan ütüyü güvenliğiniz için kapatır. Ütü, herhangi bir düğmeye basılarak yeniden çalıştırılır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Isıya dayanıklı ütü altlığı
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        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240  V
          Ütü ağırlığı
          1,1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          6,6  kg
          Ürün boyutları
          44,5 x 24,5 x 32,6  cm

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/min
          Taban
          SteamGlide
          Güç
          1800 - 2200  W
          Buhar çıkışı
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          Basınç
          5'e kadar
          Dikey buhar püskürtme
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          Sivri buhar ucu
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          Değişken buhar ayarları
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        • Kolay kullanım

          Su doldurma ve boşaltma
          • Çıkarılabilir su haznesi
          • Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
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          Su haznesi kapasitesi
          1000 ml + durulama tankı 500  ml
          Isınma süresi
          2  minute(s)
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Kablo Saklama
          Otomatik kordon sarıcı
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,9  m

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
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