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Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar
Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Su haznesini musluktan doldurmak için kolayca ayırabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. 1,8 L'lik su haznesi kapasitesi sayesinde hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz.
Buhar ne kadar fazla olursa ütü işi o kadar hızlı biter. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.
ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
"Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"
Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.
Philips'in yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Ütüleme sırasında ütünüzü ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Yüksek basınç pompası, suyu su haznesinden ütüye taşır. Buhar bölmesinin içinde büyük miktarda su çok yüksek bir hızla hareket eder. Bu da su yoğunlaşması olmadan tabandan her zaman çok güçlü ve kesintisiz buhar gelmesini sağlar.
Devrim niteliğindeki ProVelocity teknolojisi ile buhar kazanlı ütünüzü her zamankinden daha kompakt hale getirdik. Kompakt buhar kazanlı ütünüz ütü masanıza kolayca uyum sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır. Ayrıca çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.
Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen güçlü buhar giysilere derinlemesine nüfuz ederek ütüleme işlemini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar miktarı ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Ütü tutma yerinin üstüne uygulanan yumuşak malzemeli kaplama, yumuşak bir dokunuş hissi sunar. Tutuş deneyimini geliştiren özel tasarımıyla ütülerken daha rahat bir tutuş sağlar
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç giderme
Saklama
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu