120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

Buhar ne kadar fazla olursa ütü işi o kadar hızlı biter. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.