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    PerfectCare Performer

    Buhar kazanlı ütü

    GC8723/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar
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      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      GC8723/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Performer

        PerfectCare Performer

        Buhar kazanlı ütü

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        Toplam:

        Ultra hızlı ütüleme için güçlü kesintisiz buhar

        Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi

        • Maksimum 6,2 bar pompa basıncı
        • 390 g'a kadar şok buhar
        • SoftGrip
        • 1,8 L çıkarılabilir su haznesi
        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,8 L ayrılabilir su haznesi

        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,8 L ayrılabilir su haznesi

        Su haznesini musluktan doldurmak için kolayca ayırabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. 1,8 L'lik su haznesi kapasitesi sayesinde hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz.

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Buhar ne kadar fazla olursa ütü işi o kadar hızlı biter. Philips buhar kazanlı ütülerin sunduğu benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        "Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips'in yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder. Ütüleme sırasında ütünüzü ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        CompatProVelocity Buhar Motoru ile her zaman kesintisiz buhar

        Yüksek basınç pompası, suyu su haznesinden ütüye taşır. Buhar bölmesinin içinde büyük miktarda su çok yüksek bir hızla hareket eder. Bu da su yoğunlaşması olmadan tabandan her zaman çok güçlü ve kesintisiz buhar gelmesini sağlar.

        Philips'ten daha hafif buhar kazanlı ütü

        Devrim niteliğindeki ProVelocity teknolojisi ile buhar kazanlı ütünüzü her zamankinden daha kompakt hale getirdik. Kompakt buhar kazanlı ütünüz ütü masanıza kolayca uyum sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır. Ayrıca çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.

        Kireç temizleme zamanını sesle ve ışıkla hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

        Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        Maksimum 6,2 bar pompa basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen güçlü buhar giysilere derinlemesine nüfuz ederek ütüleme işlemini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar miktarı ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        SoftGrip: Muhteşem konforlu tutma yeri

        Ütü tutma yerinin üstüne uygulanan yumuşak malzemeli kaplama, yumuşak bir dokunuş hissi sunar. Tutuş deneyimini geliştiren özel tasarımıyla ütülerken daha rahat bir tutuş sağlar

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Sıfır yanık garantisi
          Evet
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          ProVelocity buhar motoru
          Evet
          Akıllı Kontrol İşlemcisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          2600  W
          Basınç
          Maksimum 6,2 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          390 g'a kadar  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Yumuşak tutma yeri
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses
          • Evet

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          • Velcro sabitleme
          • Evet
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ürün boyutları (GxYxU)
          22 x 24 x 37  cm
          Ütü ağırlığı
          1,22  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          3,2  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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