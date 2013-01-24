Uzun süreli performans için entegre kolay temizleme sistemi

Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.