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    PerfectCare Performer

    Buhar kazanlı ütü

    GC8712/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme
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      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      GC8712/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hızlı ütüleme

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.374,99 TL

      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      Ultra hızlı ütüleme

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.374,99 TL

      PerfectCare Performer Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      Philips PerfectCare Performer buhar kazanlı ütü, size çok basit, güçlü ve yakmayan bir ütüleme deneyimi sunar. Ürettiği güçlü kesintisiz buhar, kırışıkların kolaylıkla giderilmesi için kumaşa kesintisiz bir şekilde nüfuz eder. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Performer

        PerfectCare Performer

        Buhar kazanlı ütü

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        Toplam:

        Ultra hızlı ütüleme

        kesintisiz güçlü buhar

        • Maksimum 6 bar pompa basıncı
        • 360 g'a kadar şok buhar
        • 1,8 L su haznesi kapasitesi
        • Çıkarılabilir su hazneli
        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmaksızın doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.

        Uzun süreli performans için entegre kolay temizleme sistemi

        Uzun süreli performans için entegre kolay temizleme sistemi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.

        Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmeye karşı dayanıklı ürünü

        Philips'in en iyi kayma performansı sunan ve çizilmeye karşı dayanıklı ürünü

        Dayanıklı ve yapışmaz SteamGlide Plus taban, seramik kaplamaya sahiptir. Üstün kayma performansı için entegre titanyum oksit katmanı bulunur.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

        Kolay tutuş için hafif buhar kazanlı ütü

        Kolay tutuş için hafif buhar kazanlı ütü

        Çığır açan ProVelocity teknolojisi sayesinde geleneksel modellere kıyasla çok daha hafif olan, güçlü bir buhar kazanlı ütü üretebildik. Bu özelliği sayesinde ütünüzü ütü masası üzerine daha sabit yerleştirebilir ve çok daha kolay taşıyabilirsiniz.

        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

        Çıkarılabilir su haznesi sayesinde cihazı kapatmaksızın hazneyi kolayca tekrar doldurabilirsiniz. Büyük doldurma deliği sayesinde ise su haznesini musluktan doldurabilirsiniz. 1,8 L kapasite, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar.

        Güvenli taşıma kilidi

        Güvenli taşıma kilidi

        Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO ve Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilip onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt etmelerine yardımcı olur. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek ütü markasıdır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Yanma riski yoktur
          Evet
          OptimalTEMP Teknolojisi
          Evet
          ProVelocity buhar motoru
          Evet
          Akıllı Kontrol İşlemcisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          2600  W
          Basınç
          Maksimum 6 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 360  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Açık
          • Ses
          • Evet

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          • Velcro sabitleme
          • Evet
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          24,6 x 33,5 x 44,9  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          22 x 24 x 37  cm
          Ütü ağırlığı
          1,22  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          3,2  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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