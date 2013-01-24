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    PerfectCare Aqua Silence

    Buhar kazanlı ütü

    GC8650/80
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ultra hızlı ve sessiz ütüleme Ultra hızlı ve sessiz ütüleme Ultra hızlı ve sessiz ütüleme
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      PerfectCare Aqua Silence Buhar kazanlı ütü

      GC8650/80
      Bu ürün için destek alın

      Ultra hızlı ve sessiz ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 999,99 TL
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      PerfectCare Aqua Silence Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ve sessiz ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Aqua Silence

        PerfectCare Aqua Silence

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hızlı ve sessiz ütüleme

        Sıcaklık ayarı gerektirmez

        • 6,2'ye varan bar basıncı
        • 330 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 2,5 L sabit su haznesi
        Sessiz buhar teknolojisi: Minimum ses ile güçlü buhar

        Sessiz buhar teknolojisi: Minimum ses ile güçlü buhar

        Ailenizle birlikteyken ya da TV izlerken buhar sesinden rahatsız olmadan ütü yapmanın keyfini çıkarın. Sessiz buhar teknolojisi, sessiz ancak oldukça güçlü buhar sağlıyor. Buhar kazanlı ütünüz, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabanda pompa sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        İçinizin rahat olması ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        İçinizin rahat olması ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız

        6,2'ye varan bar basıncı

        6,2'ye varan bar basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        2,5 L'lik geniş, tam şeffaf su haznesi

        2,5 L'lik geniş, tam şeffaf su haznesi

        Ekstra geniş 2,5 L su haznesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 3 saate kadar ütü yapabilirsiniz. Ütüleme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir. Şeffaf su haznesi sayesinde su seviyesini her açıdan görebilirsiniz ve etkili buhar sağlayacak kadar suyunuz olur.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Easy De-Calc
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Isınma süresi
          2  dk
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Su seviyesi düşük alarmı
          evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Su haznesi kapasitesi
          2500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Güç
          2400  W
          Güvenli mola
          evet
          Sessiz Buhar Teknolojisi
          evet
          Taban
          T-ionicGlide
          Şok buhar
          330  g
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          6,2'ye varan bar basıncı

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  volt
          Ürün boyutları
          36,2 x 27 x 26,3  cm
          Ütü ağırlığı
          1,1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,5  kg

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