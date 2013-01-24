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Ultra hızlı ve sessiz ütüleme
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
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Ultra hızlı ve sessiz ütüleme
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ailenizle birlikteyken ya da TV izlerken buhar sesinden rahatsız olmadan ütü yapmanın keyfini çıkarın. Sessiz buhar teknolojisi, sessiz ancak oldukça güçlü buhar sağlıyor. Buhar kazanlı ütünüz, buhar sesini azaltan susturucu buhar filtreleri ve tabanda pompa sesini azaltan ses emici platform ile donatılmıştır.
Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.
Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.
ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz.
Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Ekstra geniş 2,5 L su haznesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 3 saate kadar ütü yapabilirsiniz. Ütüleme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir. Şeffaf su haznesi sayesinde su seviyesini her açıdan görebilirsiniz ve etkili buhar sağlayacak kadar suyunuz olur.
Kireç önleme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Teknik spesifikasyonlar