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    PerfectCare Aqua

    Buhar kazanlı ütü

    GC8638/20
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme Ultra hızlı ütüleme
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      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      GC8638/20
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 909,90 TL
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      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 909,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      Ultra hızlı ütüleme

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Aqua

        PerfectCare Aqua

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hızlı ütüleme

        Sıcaklık ayarı gerektirmez

        • 5,3'e varan bar basıncı
        • 280 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 2,5 L sabit su haznesi
        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, giysilerinizin üzerinde rahatça kayar ve kolay temizlenir.

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        Güvenli otomatik kapanma özelliği cihazı otomatik olarak kapatır

        Güvenli otomatik kapanma özelliği cihazı otomatik olarak kapatır

        Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde 10 dakika boyunca kullanılmayan cihaz enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        2,5 L'lik geniş, tam şeffaf su haznesi

        2,5 L'lik geniş, tam şeffaf su haznesi

        Ekstra geniş 2,5 L su haznesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 3 saate kadar ütü yapabilirsiniz. Ütüleme işlemini daha hızlı ve kolay hale getirir. Şeffaf su haznesi sayesinde su seviyesini her açıdan görebilirsiniz ve etkili buhar sağlayacak kadar suyunuz olur.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Basınç
          5,3'e varan bar basıncı
          Şok buhar
          280  g
          Taban
          SteamGlide
          Güvenli mola
          evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Isınma süresi
          2  dk
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su haznesi kapasitesi
          2500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu modu
          Evet

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Kolay kireç giderme

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220- 240  volt

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