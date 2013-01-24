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Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay ütüleme, ayar gerekmez
İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
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Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar. Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel kombinasyonu: 1) Gelişmiş Smart Control İşlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik buhar bölmesi tüm kumaşlarınız için güçlü ve sürekli buhar sağlar
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.
İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Akıllı Ütü Aqua benzersiz büyük su haznesine sahiptir; bu su haznesi yeniden doldurma zorunluluğu olmadan saatlerce ütü yapmanıza olanak sağlar. Hazne ütü işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Tam şeffaf su haznesinin mükemmel tasarımı, kalan su miktarını tüm açılardan görebilmenize imkan tanır.
Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.
Yeni SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, giysilerinizin üzerinde rahatça kayar ve kolay temizlenir.
Philips buhar kazanlı ütünüzü emniyetli bir şekilde kilitleyin ve kolayca taşıyın.
En zor kumaşlarda bile %100 hızlı; ütüleme işinin başından sonuna, hiçbir ütü ona yetişemez.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar