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    PerfectCare Aqua

    Buhar kazanlı ütü

    GC8635/02
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez Kolay ütüleme, ayar gerekmez
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      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      GC8635/02
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 829,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 829,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Aqua Buhar kazanlı ütü

      Kolay ütüleme, ayar gerekmez

      İpekten ketene, pamuktan kaşmire ütülenebilir her giysiyi istediğiniz sırayla, hiçbir ayarlama yapmadan ütüleyin. Philips Akıllı Ütü, yanık veya parlama riski olmadan tüm giysilerinizi ütüler. Ütüleme artık çok kolay. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Aqua

        PerfectCare Aqua

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolay ütüleme, ayar gerekmez

        Akıllı Çip ve 2,2 L'lik şeffaf su haznesi ile

        • 5 bar
        • 220 g şok buhar
        • 2,2 L sabit su haznesi
        • Taşıma kilidi
        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu

        Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar. Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel kombinasyonu: 1) Gelişmiş Smart Control İşlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik buhar bölmesi tüm kumaşlarınız için güçlü ve sürekli buhar sağlar

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez

        %100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi art arda ütüleyebilirsiniz.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda %100 güvenlidir

        İpek, kaşmir, yün ve polyester gibi en hassas kumaşlar da dahil tüm kumaşlarda %100 güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan ve ütüleri test eden bağımsız kuruluşlar, Akıllı Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiş ve bu ütünün kusursuz performansını onaylamıştır.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        5'e varan bar basıncı

        5'e varan bar basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        2,2 L'lik büyük tam şeffaf su haznesi

        2,2 L'lik büyük tam şeffaf su haznesi

        Akıllı Ütü Aqua benzersiz büyük su haznesine sahiptir; bu su haznesi yeniden doldurma zorunluluğu olmadan saatlerce ütü yapmanıza olanak sağlar. Hazne ütü işlemini kolaylaştırır ve hızlandırır. Tam şeffaf su haznesinin mükemmel tasarımı, kalan su miktarını tüm açılardan görebilmenize imkan tanır.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Cihazınızın ömrünü uzatmak için etkin ve kolay bir şekilde kirecini çözün

        Ultra uzun ömürlü buhar performansı: Philips'in özel Kolay Kireç Giderme özelliği kireç birikimini önlemek ve buhar kazanlı ütünüzün ömrünü uzatmak için ideal çözümü sunar. Ütünüz, temizleme zamanını ışık ve ses ile size hatırlatır. Cihaz soğukken Kolay Kireç Giderme düğmesini açın ve kirli suyu ve kireci bir kabın içine alın.

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban: Philips'in üstün kaliteli tabanı

        Yeni SteamGlide taban, Philips'in sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, giysilerinizin üzerinde rahatça kayar ve kolay temizlenir.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde kilitleyin ve kolayca taşıyın

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde kilitleyin ve kolayca taşıyın

        Philips buhar kazanlı ütünüzü emniyetli bir şekilde kilitleyin ve kolayca taşıyın.

        Tüm kumaşlarda %100 hızlı, hiçbir ütü bu hıza yetişemez

        En zor kumaşlarda bile %100 hızlı; ütüleme işinin başından sonuna, hiçbir ütü ona yetişemez.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Buhar çıkışı
          Evet
          Şok buhar
          220  g
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          5'e kadar
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          2200  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su seviyesi düşük alarmı
          evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Easy De-Calc
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ürün boyutları
          36,2 x 27 x 26,3  cm
          Ütü ağırlığı
          1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,5  kg

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