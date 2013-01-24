Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Güçlü Siklonik buhar bölmesi, sürekli ve güçlü buhar akışı sağlayarak ütülemeyi daha kolay ve hızlı hale getirir.