Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün