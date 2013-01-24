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Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün
Basınçlı buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.
Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.
Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.
Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için tek düğmeye basmanız yeterlidir
Su haznesinin geniş kapasitesi sayesinde tekrar doldurmanız gerekmeden buharlı ütülemeye devam edebilirsiniz. Bu hazne kesintisiz 3 saate kadar ütü yapmaya yetecek miktarda su kapasitesine sahiptir. Sökülebilir olduğundan hazneyi istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Size kesintisiz, güçlü buhar sağlar.
Sabit kireç önleme tabletleri, kireç oluşumunu geciktirerek ütü sisteminizin daha iyi korunmasını sağlar
Ütünün 200 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Ütü sisteminizin kullanım ömrünü uzatmanız için sistem tabanının iç kısmını yıkamanızı öneririz. Kolay yıkama düğmesi sayesinde bunu kolayca yapabilirsiniz. Ütü sisteminizi yıkamak için hiçbir aksesuar gerekmez.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar