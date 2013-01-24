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    Basınçlı buhar kazanlı ütü

    GC8560
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      GC8560
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü olduğu kadar son derece kullanışlı olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı sürekli buhar üretir. Her zaman ve her yerde doldurabileceğiniz çıkarılabilir geniş su haznesi, ütülemeyi hızlı ve kolay bir hale getirir. Tüm faydaları görün

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        Basınçlı buhar kazanlı ütü

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        Ödün vermeden ütüleme

        • 1,6 L
        • OTOMATİK KORDON SARMA
        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Tek dokunuşta kolay kordon saklama için sadece düğmeye basın

        Otomatik kordon sarıcısı sayesinde, güç kablosunu otomatik olarak içeri çekmek için tek düğmeye basmanız yeterlidir

        Sökülebilir 1,6 L su haznesi

        Sökülebilir 1,6 L su haznesi

        Su haznesinin geniş kapasitesi sayesinde tekrar doldurmanız gerekmeden buharlı ütülemeye devam edebilirsiniz. Bu hazne kesintisiz 3 saate kadar ütü yapmaya yetecek miktarda su kapasitesine sahiptir. Sökülebilir olduğundan hazneyi istediğiniz zaman doldurabilirsiniz. Size kesintisiz, güçlü buhar sağlar.

        Sabit kireç önleme tabletleri, kireç oluşumunu geciktirir

        Sabit kireç önleme tabletleri, kireç oluşumunu geciktirir

        Sabit kireç önleme tabletleri, kireç oluşumunu geciktirerek ütü sisteminizin daha iyi korunmasını sağlar

        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 200 g'a kadar şok buhar

        İnatçı kırışıklıkları gidermek için 200 g'a kadar şok buhar

        Ütünün 200 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Aksesuarlar olmadan kolay yıkama

        Ütü sisteminizin kullanım ömrünü uzatmanız için sistem tabanının iç kısmını yıkamanızı öneririz. Kolay yıkama düğmesi sayesinde bunu kolayca yapabilirsiniz. Ütü sisteminizi yıkamak için hiçbir aksesuar gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Buhar çıkışı
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Şok buhar
          200  g
          Dikey buhar
          Evet
          Buhar basıncı
          5'e kadar  bar
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2200  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1600  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Çıkarılabilir su haznesi
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Hortum saklama
          Hortum klipsi
          Kablo sarıcı
          Otomatik kordon sarıcı
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,9  m

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç temizleme solüsyonu
          Kireç Önleme Tabletleri ve yıkama
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  V
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          5,5  kg

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