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Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Basınçlı buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.
Zahmetsizce ütü yapabilmek için fazlaca buhar gerekir. Yüksek buhar çıkışı, su haznesini tekrar tekrar doldurmak anlamına gelir. Ekstra büyük 1,4 l su haznesi, yeniden doldurma gerekliliğini azaltır.
Maksimum seviyede buhar 2 dakikada hazır olur ve istediğiniz zaman su ekleyebilirsiniz
Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.
Ütünün 180 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için bu Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.
Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.
Kullanım kolaylığı
Kireç önleme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar