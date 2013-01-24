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    Basınçlı buhar kazanlı ütü

    GC8330/02
    Genel Derecelendirme / 5
    • Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba Mükemmel sonuçlar, minimum çaba
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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      GC8330/02
      Genel Derecelendirme / 5

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

      Güçlü ancak şaşırtıcı şekilde kompakt olan bu Philips ütü sistemi, yüksek basınçlı kesintisiz buhar sağlayarak, ütülemeyi hızlandırır ve kolaylaştırır. 1,4 litrelik çıkarılabilir su haznesi sayesinde, saatlerce kesintisiz ütü yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

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        Basınçlı buhar kazanlı ütü

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        Mükemmel sonuçlar, minimum çaba

        1,4 litrelik su haznesi ile sürekli, güçlü buhar

        • 180 g şok buhar
        • 5 bar
        • SteamGlide
        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 5 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleyerek hızınızı ikiye katlayın. Philips ütünüzün basınçlı buharı, kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kırışıklıkları bile hızlı ve kolay bir biçimde açmanızı sağlar.

        Ekstra büyük, çıkarılabilir 1,4 litrelik su haznesi

        Ekstra büyük, çıkarılabilir 1,4 litrelik su haznesi

        Zahmetsizce ütü yapabilmek için fazlaca buhar gerekir. Yüksek buhar çıkışı, su haznesini tekrar tekrar doldurmak anlamına gelir. Ekstra büyük 1,4 l su haznesi, yeniden doldurma gerekliliğini azaltır.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Maksimum seviyede buhar 2 dakikada hazır olur ve istediğiniz zaman su ekleyebilirsiniz

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.

        180 gr şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        180 gr şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        Ütünün 180 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için bu Philips ütüde dikey buhar özelliği bulunur.

        Kolay kullanım için hafif ütü

        Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.

        Teknik Özellikler

        • Kullanım kolaylığı

          Su doldurma ve boşaltma
          Çıkarılabilir su haznesi
          Isınma süresi
          2  dk
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Hortum saklama
          Hortum klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Su haznesi kapasitesi
          1400  ml
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet

        • Kireç önleme

          Kireç temizleme solüsyonu
          Kireç Önleme Tabletleri ve yıkama

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Güç
          2400  W
          Taban
          SteamGlide
          Şok buhar
          180  g
          Buhar basıncı
          5'e kadar  bar
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  V
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          5  kg
          Ürün boyutları
          35 x 35 x 25  cm

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