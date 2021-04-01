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    PerfectCare Compact

    Buhar kazanlı ütü

    GC7844/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
      -{discount-value}
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      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      GC7844/20
      Genel Derecelendirme / 5

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Compact

        PerfectCare Compact

        Buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

        En kompakt buhar kazanlı ütümüz

        • Maksimum 6,5 bar pompa basıncı
        • 400 g'a kadar şok buhar
        • 1,5 L su haznesi kapasitesi
        • Taşıma kilidi
        Daha uzun ütüleme süresi boyunca rahat kullanım için büyük hazne

        Daha uzun ütüleme süresi boyunca rahat kullanım için büyük hazne

        1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saatlik sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        Enerji tasarrufu yapın ve yine aynı harika sonuçları elde edin. ECO modu, daha az buhar gerektiren kumaşlarda enerji tüketiminizi azaltır.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, sıfır yanma riski

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, sıfır yanma riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Yanma riski yok, parlama yapmaz

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

        Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban kolayca kayar

        Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide taban kolayca kayar

        Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar dahil

          Calc clean haznesi
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        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
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          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
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          Sıfır yanık garantisi
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          Isı ayarı gerekmez
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          ProVelocity buhar motoru
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          Akıllı Kontrol İşlemcisi
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        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          3  stars
          Taban adı
          SteamGlide
          Otomatik kapanma
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
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          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Entegre fiş
          Evet
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  stars

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          maks. 6,5 bar pompa
          Güç
          2400  W
          Şok buhar
          400 g'a kadar  g
          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/min
          Gerilim
          220-240  V
          Dikey buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Kullanıma hazır
          2  minute(s)
          İstek üzerine buhar
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses
          • kartuş gerekmez, ekstra yok

        • Depolama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          Velcro sabitleme
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          23 x 27,5 x 39,3  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          19,3 x 22,3 x 37,3  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          3,85  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,95  kg

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
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          Enerji tasarrufu*
          30  %
          Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik
          30  %
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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            • IEC 60311'e göre, Turbo moduna kıyasla ECO moduyla %30 daha fazla enerji tasarrufu
            • Philips buharlı ütü Azur ile karşılaştırılmıştır
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