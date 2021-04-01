2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Toplam:
1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saatlik sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.
Enerji tasarrufu yapın ve yine aynı harika sonuçları elde edin. ECO modu, daha az buhar gerektiren kumaşlarda enerji tüketiminizi azaltır.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Yanma riski yok, parlama yapmaz
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.
Özel SteamGlide tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
Aksesuarlar dahil
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Depolama
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Garanti
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