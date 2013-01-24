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    PerfectCare Compact

    Buhar kazanlı ütü

    GC7831/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
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      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      GC7831/20
      Genel Derecelendirme / 5

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 999,99 TL
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      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 999,99 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Compact

        PerfectCare Compact

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

        En kompakt buhar kazanlı ütümüz

        • Maks. 5,8 bar pompa basıncı
        • 330 g'a kadar şok buhar
        • 1,5 L su haznesi kapasitesi
        • Taşıma kilidi
        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, sıfır yanma riski

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, sıfır yanma riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

        Daha uzun süreli kullanım için büyük hazne

        Daha uzun süreli kullanım için büyük hazne

        1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saatlik sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Plus taban

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Plus taban

        Gelişmiş titanyum katman ve 6 katmanlı kaplamaya sahip Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        Enerji tasarrufu yapın ve yine aynı harika sonuçları elde edin. ECO modu, daha az buhar gerektiren kumaşlarda enerji tüketiminizi azaltır.

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Bağımsız olarak test edilmiştir ve onaylanmıştır

        Woolmark Gold onay damgası, ürünün her türlü yün kumaşta güvenle kullanılabileceğini garanti eder. Tüm markalar arasında yalnızca OptimalTEMP teknolojisine sahip buharlı ütülerimiz bu sertifikaya sahiptir.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
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          Yanma riski yoktur
          Evet
          Isı ayarı gerektirmez
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          OptimalTEMP Teknolojisi
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          ProVelocity buhar motoru
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          Akıllı Kontrol İşlemcisi
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        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          2400  W
          Basınç
          maks. 5,8 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 330  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Otomatik buhar durdurma
          Evet
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Entegre fiş
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses
          • kartuş gerekmez, ek masraf yok

        • Aksesuarlar dahildir

          Calc clean haznesi
          Evet

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          Velcro sabitleme
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          23 x 27,5 x 39,3  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          19,3 x 22,3 x 37,3  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          3,85  kg
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,95  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Enerji tasarrufu*
          30  %
          Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik
          30  %
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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