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2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü, sürekli buhar ütüleme işlemini hızlandırır ve OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde ısıyı ayarlamanıza gerek kalmaz. Kompakt ve hafif yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.
1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saatlik sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.
Gelişmiş titanyum katman ve 6 katmanlı kaplamaya sahip Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Enerji tasarrufu yapın ve yine aynı harika sonuçları elde edin. ECO modu, daha az buhar gerektiren kumaşlarda enerji tüketiminizi azaltır.
Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Woolmark Gold onay damgası, ürünün her türlü yün kumaşta güvenle kullanılabileceğini garanti eder. Tüm markalar arasında yalnızca OptimalTEMP teknolojisine sahip buharlı ütülerimiz bu sertifikaya sahiptir.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Aksesuarlar dahildir
Saklama
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu