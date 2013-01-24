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    PerfectCare Compact

    Buhar kazanlı ütü

    GC7808/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
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      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      GC7808/40
      Genel Derecelendirme / 5

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.639,00 TL

      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.639,00 TL

      PerfectCare Compact Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Compact

        PerfectCare Compact

        Buhar kazanlı ütü

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        Toplam:

        2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

        En kompakt Philips buhar kazanlı ütü

        • Maks. 5,3 bar pompa basıncı
        • 280 g'a kadar şok buhar
        • 1,5 L su haznesi kapasitesi
        • Taşıma kilidi
        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.

        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        Sıcaklık ayarını değiştirmeniz gerekmeden kotlardan ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

        Daha uzun süre sürekli kullanım için büyük su haznesi

        Daha uzun süre sürekli kullanım için büyük su haznesi

        1,5 L kapasiteli su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 1,5 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaflığı sayesinde hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için haznede ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe yardımıyla kolayca doldurulmasını sağlar

        Uzun süreli performans için entegre kolay temizleme sistemi

        Uzun süreli performans için entegre kolay temizleme sistemi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.

        Kolay saklama için hafif ve kompakt boyut

        Kolay saklama için hafif ve kompakt boyut

        Çığır açan ProVelocity teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en kompakt buhar kazanlı ütüyü ürettik. Daha küçük boyutuyla ütü masasına mükemmel uyum sağlar ve rahatça taşınabilir. Ayrıca, çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.

        Üstün kayma performansı sunan taban ve çizilmeye karşı dayanıklılık

        Üstün kayma performansı sunan taban ve çizilmeye karşı dayanıklılık

        Sağlam ve yapışmaz SteamGlide taban, çizilmeye dayanıklıdır ve kumaşlar üzerinde rahatça hareket eder. Özellikle alüminyum tabanlara kıyasla temizlemesi kolaydır.

        Güvenli taşıma kilidi

        Güvenli taşıma kilidi

        Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
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          Yanık riski yok
          Evet
          Isı ayarı gerekmez
          Evet
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          ProVelocity buhar motoru
          Evet
          Akıllı Kontrol İşlemcisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          2400  W
          Basınç
          maks. 5,3 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 280  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Çeşitli buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          4  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide
          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Entegre fiş
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses
          • kartuş gerekmez, ekstra yok

        • Dahili aksesuarlar

          Calc clean haznesi
          Evet

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          Velcro sabitleme
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          23 x 27,5 x 39,3  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          19,3 x 22,3 x 37,3  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          3,85  kg
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,95  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Enerji tasarrufu*
          30  %
          Kullanılan geri dönüştürülmüş plastik
          30  %
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Kireç önleme

          Calc Clean solüsyonu
          Demineralize su

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