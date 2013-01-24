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2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü sürekli buhar teknolojisine sahip Philips PerfectCare Compact Ütü ile daha hızlı ütü yapın. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde farklı kumaşlar için farklı ısı ayarı kullanmanız gerekmez. Daha kolay saklama için kompakt ve hafif tasarımın keyfini çıkarın. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.
OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.
Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
1,5 L kapasiteli su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 1,5 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaflığı sayesinde hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için haznede ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe yardımıyla kolayca doldurulmasını sağlar
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.
Çığır açan ProVelocity teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en kompakt buhar kazanlı ütüyü ürettik. Daha küçük boyutuyla ütü masasına mükemmel uyum sağlar ve rahatça taşınabilir. Ayrıca, çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.
Sağlam ve yapışmaz SteamGlide taban, çizilmeye dayanıklıdır ve kumaşlar üzerinde rahatça hareket eder. Özellikle alüminyum tabanlara kıyasla temizlemesi kolaydır.
Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.
ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Dahili aksesuarlar
Saklama
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu
Kireç önleme