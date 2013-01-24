Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    PerfectCare Pure

    Buhar kazanlı ütü

    GC7635/30
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla* Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla* Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*
      -{discount-value}

      PerfectCare Pure Buhar kazanlı ütü

      GC7635/30
      Bu ürün için destek alın

      Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*

      Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Saklama kolaylığı sunan çok daha kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. %99 oranında kireçten arındırılmış, kireç önleyici PureSteam kartuşları kullanım ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Pure Buhar kazanlı ütü

      Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*

      Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Saklama kolaylığı sunan çok daha kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. %99 oranında kireçten arındırılmış, kireç önleyici PureSteam kartuşları kullanım ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buhar-kazanli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        PerfectCare Pure

        PerfectCare Pure

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*

        Sıcaklık ayarı gerektirmez

        • Maks. 5 bar pompa basıncı
        • 240 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 1,5 L sabit su haznesi
        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        "Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.

        Maks. 5 bar pompa basıncı

        Maks. 5 bar pompa basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Güvenlik ve enerji tasarrufu için otomatik kapanma

        Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        En iyi kayma performansı sunan tabanımız

        Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız

        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 L su haznesi

        2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 L su haznesi

        1,5 L'lik su haznesi kapasitesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. Buhar kazanlı ütünüzü musluktan veya bir sürahi / büyük bir şişe kullanarak doldurabilirsiniz.

        240 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        En kompakt ve en hafif buhar kazanlı ütü

        Kompakt tasarımlı cihazınızı saklamak oldukça kolaydır. Ütünün yer kaplaması artık kesinlikle sorun olmayacak! Oldukça hafif olduğundan cihazı kolayca taşıyabilirsiniz. Bu hafif ütü ile ütüleme işlemi artık çok daha rahat.

        PureSteam Kireç önleyici kartuş ile %99 oranında kireçten arındırılmış

        PureSteam Kireç önleyici kartuş, musluk suyunu %99 oranında filtreler. Sürekli buhar akışı sağlar ve giysiler üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Ekstra kireç önleyici kartuşlar
          Evet

        • Kireç önleme

          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          • Demineralize su
          • Kireç önleyici PureSteam kartuşu
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Isınma süresi
          2  dk
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Otomatik kapanma
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Su haznesi kapasitesi
          1500  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Güç
          2400  W
          Güvenli mola
          evet
          Taban
          T-ionicGlide
          Şok buhar
          240  g
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Turbo buhar
          Evet
          Basınç
          Maksimum 5 bar

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu modu
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ambalaj boyutları
          40 x 23 x 28  cm
          Ürün boyutları
          35,4 x 19,3 x 22,4  cm
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          (1 kartuşla) 3,19  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi