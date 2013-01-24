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Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*
Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Saklama kolaylığı sunan çok daha kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. %99 oranında kireçten arındırılmış, kireç önleyici PureSteam kartuşları kullanım ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
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Buharlı ütüden 2 kat daha fazla buharla*
Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Saklama kolaylığı sunan çok daha kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. %99 oranında kireçten arındırılmış, kireç önleyici PureSteam kartuşları kullanım ömrünü 5 kat artırır Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
"Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"
ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Güvenli otomatik kapanma özelliği sayesinde birkaç dakika boyunca kullanılmayan cihaz otomatik olarak kapanır ve böylece enerjiden tasarruf eder.
Entegre titanyum oksit katmanlı, en iyi kayma performansı sunan ve çizilmelere karşı dayanıklı 5 yıldızlı tabanımız
1,5 L'lik su haznesi kapasitesiyle hazneyi tekrar doldurmanıza gerek kalmadan 2 saate kadar ütü yapabilirsiniz. Geniş doldurma deliği, yeniden doldurma işlemini hızlandırır. Buhar kazanlı ütünüzü musluktan veya bir sürahi / büyük bir şişe kullanarak doldurabilirsiniz.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Kompakt tasarımlı cihazınızı saklamak oldukça kolaydır. Ütünün yer kaplaması artık kesinlikle sorun olmayacak! Oldukça hafif olduğundan cihazı kolayca taşıyabilirsiniz. Bu hafif ütü ile ütüleme işlemi artık çok daha rahat.
PureSteam Kireç önleyici kartuş, musluk suyunu %99 oranında filtreler. Sürekli buhar akışı sağlar ve giysiler üzerinde kireç kalıntısı bırakmaz.
Aksesuarlar
Kireç önleme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar