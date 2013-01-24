Hızlı ve güçlü ütüleme

Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan 7400 serisi, 2 dakikada hazır hale gelir. Basınçlı buharlı ütü GC7430/02 gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün