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Hızlı ve güçlü ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan 7400 serisi, 2 dakikada hazır hale gelir. Basınçlı buharlı ütü GC7430/02 gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve güçlü ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan 7400 serisi, 2 dakikada hazır hale gelir. Basınçlı buharlı ütü GC7430/02 gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Hızlı ve güçlü ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan 7400 serisi, 2 dakikada hazır hale gelir. Basınçlı buharlı ütü GC7430/02 gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hızlı ve güçlü ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan 7400 serisi, 2 dakikada hazır hale gelir. Basınçlı buharlı ütü GC7430/02 gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün
Basınçlı buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.
Ütünün 150 g şok buharı en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gidermenizi sağlar.
Philips ütünüzün motoruna düzenli olarak pompalanan su sayesinde 120 g/dk'ya kadar sürekli buhar çıkışı. Kırışıklıkları mükemmel ve hızlı bir şekilde gidermek için.
Sabit kireç önleme tabletleri, kireç oluşumunu geciktirerek ütü sisteminizin daha iyi korunmasını sağlar
Bu ütü sistemi 2 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır olur.
Su haznesi ayrı olduğundan ütü yaparken bile istediğinizde beklemeden doldurabilirsiniz.
Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar