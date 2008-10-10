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    7300 series

    Basınçlı buhar kazanlı ütü

    GC7330
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baştan sona daha hızlı ütüleme Baştan sona daha hızlı ütüleme Baştan sona daha hızlı ütüleme
      -{discount-value}

      7300 series Basınçlı buhar kazanlı ütü

      GC7330
      Genel Derecelendirme / 5

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7330, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      7300 series Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7330, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7330, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      7300 series Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7330, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar. Tüm faydaları görün

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        7300 series

        7300 series

        Basınçlı buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Baştan sona daha hızlı ütüleme

        Basınçlı buhar gücü ve hızlı dolan su haznesi

        • Değişken buhar
        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Hızlı başlatma: 2 dakikadan kısa başlama zamanı

        Hızlı başlatma: 2 dakikadan kısa başlama zamanı

        Bu ütü sistemi 2 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır olur.

        Kolay kullanım için hafif ütü

        Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.

        Her kumaşa uygun farklı buhar ayarları

        Her kumaşa uygun farklı buhar ayarları.

        Kırışıklıkların hızlı giderilmesi için 110 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        110 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme, tüm kırışıklıkların etkili şekilde giderilmesine yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Teknik özellikler

          Gerilim
          220 - 240  V
          Ütü + taban ağırlığı
          4,5  kg
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ürün boyutları
          42,9 x 40 x 42,6  cm

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          110  g/min
          Taban
          SteamGlide
          Güç
          2400  W
          Buhar çıkışı
          Evet
          Basınç
          4'e kadar
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet

        • Kolay kullanım

          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Su haznesi kapasitesi
          1000  ml
          Isınma süresi
          2  minute(s)
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Hortum saklama
          Hortum klipsi

        • Kireç yönetimi

          Calc Clean solüsyonu
          Easy rinsing
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          ECO ayarı
          %20 enerji tasarrufu

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