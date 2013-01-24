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Baştan sona daha hızlı ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona daha hızlı ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.
Baştan sona daha hızlı ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Baştan sona daha hızlı ütüleme
Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.
Basınçlı buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.
Bu ütü sistemi 2 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır olur.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.
Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.
110 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme, tüm kırışıklıkların etkili şekilde giderilmesine yardımcı olur.
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Kullanım kolaylığı
Sürdürülebilirlik
Kireç önleme
Teknik spesifikasyonlar