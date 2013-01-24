Baştan sona daha hızlı ütüleme

Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.