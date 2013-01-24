Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Basınçlı buhar kazanlı ütü

    GC7320
    Genel Derecelendirme / 5
    • Baştan sona daha hızlı ütüleme Baştan sona daha hızlı ütüleme Baştan sona daha hızlı ütüleme
      -{discount-value}

      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      GC7320
      Genel Derecelendirme / 5

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Basınçlı buhar kazanlı ütü

      Baştan sona daha hızlı ütüleme

      Baştan sona ütüleme işlemini hızlandırmak için tasarlanan GC7320, 2 dakikada kullanıma hazır hale gelir. Basınçlı buhar gücü kumaşa daha derinlemesine nüfuz ederek ütüleme hızını artırırken, ekstra geniş su doldurma deliği, her zaman hızlı ve kolay bir biçimde su doldurulmasına olanak sağlar.

      Benzer ürünler

      Tümünü gör buhar-kazanli-uetue

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Basınçlı buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Baştan sona daha hızlı ütüleme

        Basınçlı buhar gücü ve hızlı dolan su haznesi

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in sunduğu özel bir tabandır

        SteamGlide taban, Philips'in buharlı ütünüz için sunduğu en iyi tabandır. Çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır, rahatça hareket ettirilir ve temizlemesi kolaydır.

        Hızlı başlatma: 2 dakikadan kısa başlama zamanı

        Hızlı başlatma: 2 dakikadan kısa başlama zamanı

        Bu ütü sistemi 2 dakikadan kısa sürede kullanıma hazır olur.

        Hızlı ütüleme için 4,5 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 4,5 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.

        Kolay kullanım için hafif ütü

        Sadece 1,2 kg ağırlığındaki bu ütüyü kullanmak çok kolay ve zahmetsiz.

        Kırışıklıkların hızlı giderilmesi için 110 g/dk'ya kadar sürekli buhar

        110 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar püskürtme, tüm kırışıklıkların etkili şekilde giderilmesine yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Taban
          SteamGlide
          Buhar çıkışı
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          110  g/dk
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Basınç
          4,5'e kadar
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W

        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1000  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Hortum saklama
          Hortum klipsi
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,7  m

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu
          %20 enerji tasarrufu

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Easy rinsing

        • Teknik spesifikasyonlar

          Ürün boyutları
          42,9 x 40 x 42,6  cm
          gerilim
          220 - 240  volt
          Ütü ağırlığı
          1,2  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,5  kg

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi