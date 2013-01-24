Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Devrim niteliğindeki teknolojiyle son derece hızlı bir ütüleme deneyimine kavuşun. Güçlü ve sürekli buhar en zorlu kırışıklıklarla bile baş eder, kalın kumaşlar hızlı ve kolayca ütülenir. Gerekirse dikey ütüleme veya inatçı kırışıklıklar için ideal olan ekstra buhar püskürtme özelliği de vardır.
OptimalTEMP teknolojisi ile sıcaklık ayarlarını değiştirirken, sıcaklığın ayarlanmasını beklerken veya kıyafetleri önceden ayırırken beklemenize gerek kalmaz. Sıcaklık ve kesintisiz güçlü buhar birleşimi sayesinde kotlardan ipek kumaşlara kadar çok çeşitli kumaşları sıfır yanık garantisiyle ütüleyin.
Yenilikçi OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde yanık oluşturmamayı garanti eder. Bunun ütüleme sırasında sağladığı güvencenin yanı sıra, sıcak ütünüzün tabanını herhangi bir hasara neden olmadan doğrudan pamuklu ütü masanızın üzerinde bırakabilirsiniz. Ütüyü sürekli kaldırıp indirmeniz gerekmeyeceği için bileklerinizdeki rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
2 L kapasiteli ekstra büyük su haznesi, size hazneyi tekrar doldurmadan 2 saat sürekli kullanım rahatlığı sağlar. Şeffaflığı sayesinde hazneyi 360° görerek etkili buhar elde etmeye devam etmek için ne kadar su kaldığını kolayca görebilirsiniz. Tekrar doldurmanız gerektiğinde buhar kazanlı ütünüzün büyük doldurma deliği, su haznesinin musluktan veya alternatif olarak ütüleme sırasında bir sürahi ya da şişe ile kolayca doldurulmasını sağlar
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur ve buhar performansını sürdürür. Smart Calc-Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzün kullanım ömrünü uzatmak için kullanılan entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Ütü, sesli ve ışıklı bir uyarıyla temizlik ve kireç sökme işlemine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatır. Ütünüzü Smart Calc-Clean haznesine yerleştirin ve işleme başlayın. Kirli suyun ve kirecin toplanması yaklaşık 2 dakika sürer. İşlem tamamlandığında kazanlı ütünüzden bir defalık uyarı sesi duyulur ve ütü yeniden kullanıma hazır olur.
Çığır açan ProVelocity teknolojisi sayesinde şimdiye kadarki en kompakt buhar kazanlı ütüyü ürettik. Daha küçük boyutuyla ütü masasına mükemmel uyum sağlar ve rahatça taşınabilir. Ayrıca, çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.
Otomatik kapanma güvenlik işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Dayanıklı ve yapışmaz SteamGlide Plus taban, seramik kaplamaya sahiptir. Üstün kayma performansı için entegre titanyum oksit katmanı bulunur.
Buhar kazanlı ütünüz, ütünüzü tabana sabitleyerek kayma veya birisinin sıcak tabana değmesi riskini ortadan kaldıran güvenli taşıma kilidine sahiptir. Bu kilit, evde ütüyü koyduğunuz yerden güvenli ve kolay taşıma sağlar.
ECO modu, ütüleme sonuçlarınızdan ödün vermeden enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. ECO modu düşük miktarda; ancak tüm giysilerinizi ütülemeye yetecek kadar buhar kullanır.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO ve Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilip onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt etmelerine yardımcı olur. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek ütü markasıdır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Teknoloji
Kullanım kolaylığı
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Dahili aksesuarlar
Saklama
Boyut ve ağırlık