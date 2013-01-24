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Daha hızlı ve kolay ütüleme**
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve kolay ütüleme**
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Daha hızlı ve kolay ütüleme**
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha hızlı ve kolay ütüleme**
Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
"Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"
ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean (Kireç Temizleme) işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.
Aksesuarlar
Kireç önleme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Servis