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    PerfectCare Viva

    Buhar kazanlı ütü

    GC7035
    Genel Derecelendirme / 5
    • Daha hızlı ve kolay ütüleme** Daha hızlı ve kolay ütüleme** Daha hızlı ve kolay ütüleme**
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      PerfectCare Viva Buhar kazanlı ütü

      GC7035
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha hızlı ve kolay ütüleme**

      Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 619,90 TL
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      PerfectCare Viva Buhar kazanlı ütü

      Daha hızlı ve kolay ütüleme**

      Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün

      Daha hızlı ve kolay ütüleme**

      Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 619,90 TL
      Benzer ürünler bul

      PerfectCare Viva Buhar kazanlı ütü

      Daha hızlı ve kolay ütüleme**

      Philips buhar kazanlı ütü daha hızlı ve daha kolay bir ütü deneyimi sunar. Devrim niteliğindeki Akıllı Çip teknolojisi sayesinde giysilerinizi sıcaklık ayarı yapmadan ütüleyin. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare Viva

        PerfectCare Viva

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha hızlı ve kolay ütüleme**

        Sıcaklık ayarı gerektirmez

        • Maks. 5 bar pompa basıncı
        • 210 g şok buhar
        • Taşıma kilidi
        • 1,7 L sabit su haznesi

        Sıcaklık ayarı gerekmeden kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyin

        "Artık sıcaklık ayarına gerek kalmadan kottan ipekli kumaşlara kadar tüm kumaşları ütüleyebilirsiniz. Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Hassas taban sıcaklığını kontrol eden 1) Gelişmiş Akıllı Kontrol İşlemcisi ile devrim niteliği taşıyan bir teknolojidir. Bu sayede sıcaklığı ayarlamanıza gerek kalmaz. 2) Compact ProVelocity buhar motoru hızlı ütüleme için daha fazla buhar üretir. Buhar kazanlı ütünüze kolay saklamaya olanak sağlayan kompakt bir tasarım kazandırır"

        ECO modu ile enerji tasarrufu

        ECO modu kullanarak daha az buhar ile ütüleme sonuçlarından taviz vermeden enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Daha hızlı ütüleme için daha fazla buhar üreten Turbo moda geçin.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Sıcak ütü tabanını ütü masasına güvenle bırakabilirsiniz

        Philips yenilikçi Akıllı Çip teknolojisinin ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir. Ütünüzü ütüleme sırasında ütü istasyonuna geri koymanız gerekmez. Sıcak ütü tabanını ek altlık aksesuarı olmadan doğrudan giysilerin ya da pamuk ütü masası kılıfının üzerine bırakabilirsiniz. Ütülenebilir giysilerinize ya da ütü masasına zarar vermez. Bu sayede az bilek gücüyle çok daha kolay ütü yapabilirsiniz.

        210 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı

        Bu ütü mükemmel ütüleme performansı bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi bağımsız tekstil uzmanı kuruluşlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Woolmark Giysi Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde Philips, şimdiye kadar Woolmark Gold standardını almaya layık görülen tek markadır. Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım ürünlerinin tüm yünlü kumaşlarda kullanıma uygun olduğuna emin olabilirsiniz.

        SteamGlide Plus: Kayma ile germenin mükemmel birleşimi

        En iyi sonuçları elde edebilmek için ihtiyacınız olan, kayma ile germe arasındaki mükemmel dengeyi sağlayan bir tabandır. Kaygan ve mükemmel bir germe alanına sahip SteamGlide Plus tam da bu dengeyi sunmaktadır.

        Maks. 5 bar pompa basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        Kireç temizleme zamanını sesle ve ışıkla hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

        Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean (Kireç Temizleme) işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kireç Temizleme kabı
          Evet

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Evet
          Calc Clean solüsyonu
          Smart Calc Clean

        • Kullanım kolaylığı

          Isınma süresi
          2  dk
          Her zaman doldurulabilme özelliği
          Evet
          Saklama çözümü
          Taşıma kilidi
          Her kumaş için güvenlidir
          İpek gibi hassas kumaşlar için bile
          Su haznesi kapasitesi
          1700  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Kablo Saklama
          Kablo klipsi
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Açık kulp
          Evet

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Akıllı Çip teknolojisi
          Evet
          Sürekli buhar çıkışı
          120  g/dk
          Şok buhar
          210  g
          Taban
          SteamGlide Plus
          Güvenli mola
          evet
          Değişken buhar ayarları
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Turbo buhar
          Evet
          Sivri buhar ucu
          Evet
          Güç
          2400  W
          Basınç
          Maks. 5 bar pompa basıncı

        • Sürdürülebilirlik

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          42,7 x 23,8 x 33,5  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          32,2 x 19,4 x 23,6  cm
          Ütü ağırlığı
          1,24  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,1  kg

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            • Philips EasySpeed buharlı ütüye kıyasla
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