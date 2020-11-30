Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün