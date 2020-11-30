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    PerfectCare Compact Essential

    Buhar kazanlı ütü

    GC6833/30
    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın* 2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*
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      PerfectCare Compact Essential Buhar kazanlı ütü

      GC6833/30
      Genel Derecelendirme / 5

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.139,99 TL

      PerfectCare Compact Essential Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 1.139,99 TL

      PerfectCare Compact Essential Buhar kazanlı ütü

      2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

      Güçlü kesintisiz buhar teknolojisi, buharlı ütüden daha hızlı çalışır. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde sıcaklık veya buhar ayarı gerekmez. Kolay saklama için kompakt ve hafif tasarıma sahiptir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        PerfectCare Compact Essential

        PerfectCare Compact Essential

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        2 kat daha fazla buharla daha hızlı ütü yapın*

        Yanma riski oluşturmadığı garanti edilir*

        • Maks. 5,5 bar pompa basıncı
        • 280 g'a kadar şok buhar
        • 1,3 L sabit su haznesi
        • Taşıma kilidi
        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Daha uzun süreli kullanım için büyük hazne

        Daha uzun süreli kullanım için büyük hazne

        1,3 litrelik şeffaf hazne 1 saatten fazla sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve musluğun altında geniş doldurma kapağından kolayca doldurun.

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Calc-clean haznesi dahildir. Kartuş gerekmez, ek masraf yok

        Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean, ütünüzün kireç temizleme zamanını size hatırlatır. Kireç temizleme işlemini kolaylaştırmak için bir hazneye sahiptir. Bu sayede kartuş gerektirmez ve sizi ekstra masraftan kurtarır.

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

        Hafif ve kompakt yapısıyla rahatça saklanabilir ve ütü masanıza kolayca uyum sağlar. Özel ProVelocity teknolojisi buhar kazanlı ütülerimizin daha küçük ve her zamankinden daha kompakt olmasını sağlar.

        Sıfır yanık riski

        Sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

        Üstün kayma için SteamGlide Plus taban

        Üstün kayma için SteamGlide Plus taban

        Gelişmiş titanyum katman ve 6 katmanlı kaplamaya sahip Özel SteamGlide Plus tabanımız her kumaşta üstün kayma performansı sunar. Yapışmaz, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Yanık riski yok
          Evet
          Isı ayarı gerekmez
          Evet
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          ProVelocity buhar motoru
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 110  g/dk
          Güç
          2400  W
          Basınç
          Maksimum 5,5 bar pompa
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 280  g
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Plus
          Su haznesi kapasitesi
          1300  ml
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,65  m
          Kullanıma hazır
          • Işıklı gösterge
          • Ses göstergesi
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          4  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Smart Calc Clean
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          • Işık
          • Ses
          • kartuş gerekmez, ekstra yok

        • Dahili aksesuarlar

          Calc clean haznesi
          Evet

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Kablo Saklama
          Kablo saklama bölmesi
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          23,5 x 27 x 39,8  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          20,1 x 22,2 x 38,4  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          3,7  kg
          Ütü ağırlığı
          1,3  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,72  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir

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            • Ütülenebilir tüm kumaşlarda
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