Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.
SpeedCare buhar kazanlı ütü, 1,2 L su haznesi kapasitesiyle 1 saatten fazla ütü yapmanızı sağlar ve çok fazla giysi ütülemeniz gerektiğinde hazneyi yeniden doldurma sıklığını azaltır. Bu teknoloji ayrıca ütü yaparken su haznesini yeniden doldurmanıza imkan tanır; hazneyi doldurmak için 2 saat cihazın soğumasını beklemeniz gerekmez.
Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.
Devrim niteliğindeki ProVelocity teknolojisi ile buhar kazanlı ütünüzü her zamankinden daha kompakt hale getirdik. Kompakt buhar kazanlı ütünüz ütü masanıza kolayca uyum sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır. Ayrıca çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.
Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean (Kireç Temizleme) işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.
Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.
Seramik taban çizilmelere karşı dayanıklıdır, kumaş üzerinde iyi kayar ve kolay temizlenir.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.
Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.
Kireç önleme
Kullanım kolaylığı
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Ağırlık ve boyutlar
Hizmet