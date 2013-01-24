Kolay saklama için kompakt boyutlu ve hafif

Devrim niteliğindeki ProVelocity teknolojisi ile buhar kazanlı ütünüzü her zamankinden daha kompakt hale getirdik. Kompakt buhar kazanlı ütünüz ütü masanıza kolayca uyum sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır. Ayrıca çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.