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    SpeedCare

    Buhar kazanlı ütü

    GC6615/20
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    Genel Derecelendirme / 5
    • 2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme** 2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme** 2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme**
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      SpeedCare Buhar kazanlı ütü

      GC6615/20
      Bu ürün için destek alın

      2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme**

      Philips SpeedCare buhar kazanlı ütü, buharlı ütüden daha fazla buhar üretir ve daha hızlı ütü yapmanızı sağlar. Philips SpeedCare buhar kazanlı ütüyü kullanarak ütüye daha az, ailenize daha fazla zaman ayırın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 379,90 TL
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      SpeedCare Buhar kazanlı ütü

      2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme**

      Philips SpeedCare buhar kazanlı ütü, buharlı ütüden daha fazla buhar üretir ve daha hızlı ütü yapmanızı sağlar. Philips SpeedCare buhar kazanlı ütüyü kullanarak ütüye daha az, ailenize daha fazla zaman ayırın. Tüm faydaları görün

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        SpeedCare

        SpeedCare

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        2 kat fazla buharla daha hızlı ütüleme**

        • Maks. 4,2 bar pompa basıncı
        • 1,2 L sabit su haznesi
        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır

        Buhar 2 dakikada kullanıma hazır olur ve hazne, ütüleme sırasında istenildiği zaman doldurulabilir.

        Ütü yaparken yeniden doldurabileceğiniz 1,2 L su haznesi

        Ütü yaparken yeniden doldurabileceğiniz 1,2 L su haznesi

        SpeedCare buhar kazanlı ütü, 1,2 L su haznesi kapasitesiyle 1 saatten fazla ütü yapmanızı sağlar ve çok fazla giysi ütülemeniz gerektiğinde hazneyi yeniden doldurma sıklığını azaltır. Bu teknoloji ayrıca ütü yaparken su haznesini yeniden doldurmanıza imkan tanır; hazneyi doldurmak için 2 saat cihazın soğumasını beklemeniz gerekmez.

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Optimum kontrol ve görünürlük için üçlü hassas uç

        Bu Philips ütünün ucu 3 tasarım bileşeniyle hassaslık sağlar: Sivri bir uca, düğme kanalına ve zarif tasarımlı burun kısmına sahiptir. Üçlü Hassas uç düğme kenarları veya pile araları gibi en zorlu bölgelere bile ulaşabilmenizi sağlar.

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Kolay saklama için kompakt boyutlu ve hafif

        Kolay saklama için kompakt boyutlu ve hafif

        Devrim niteliğindeki ProVelocity teknolojisi ile buhar kazanlı ütünüzü her zamankinden daha kompakt hale getirdik. Kompakt buhar kazanlı ütünüz ütü masanıza kolayca uyum sağlar ve ütülemeyi kolaylaştırır. Ayrıca çok daha az yer kapladığı için buhar kazanlı ütünüzü kolayca saklayabilirsiniz.

        Kireç temizleme zamanını sesle ve ışıkla hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

        Kireç temizleme zamanını sesle ve ışıkla hatırlatan Smart Calc Clean sistemi

        Smart Calc Clean sistemi, buhar kazanlı ütünüzü korumaya yönelik entegre bir kireç sökme ve temizleme işlevidir. Yaklaşık her 10 saatlik ütüleme sonrasında buhar kazanlı ütünüz sesle ve ışıkla kireç temizleme işlemini gerçekleştirmenizi hatırlatır. Calc Clean Haznesi, Calc Clean (Kireç Temizleme) işlemi sırasında ütünüzü haznenin üzerine yerleştirme kolaylığı sunar; böylece ütüyü tutarak bileğinizi yormazsınız. Temizleme işleminden sonra tüm kirli su haznede toplanır ve buhar kazanlı ütünüz tekrar kullanım için hazırdır.

        Maks. 4,2 bar pompa basıncı

        Maks. 4,2 bar pompa basıncı

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Kesintisiz üretilen buhar gücü kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek ütü işini hızlandırır ve daha etkili kılar. Buhar gücü ihtiyaçlarınıza uygun şekilde ayarlanabilir.

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Musluk suyu ile kullanılabilir; ütüleme sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurun

        Buhar kazanlı ütünüz musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ütüleme sırasında haznedeki su bittiğinde beklemeden veya cihazı kapatmak zorunda kalmadan hazneyi kolayca doldurabilirsiniz.

        120 g'a kadar şok buhar

        120 g'a kadar şok buhar

        Şok buhar, dikey buhar püskürtme ve zorlu kırışıklıklar için kullanılabilir.

        Teknik Özellikler

        • Kireç önleme

          Musluk suyu kullanılabilir
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          Calc Clean solüsyonu
          Smart Calc Clean
          Calc Clean hatırlatıcısı
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          Filtrelenmiş su önerilir
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        • Kullanım kolaylığı

          Su haznesi kapasitesi
          1200  ml
          Su doldurma ve boşaltma
          Ekstra geniş doldurma deliği
          Her zaman doldurulabilme özelliği
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          Isınma süresi
          2  dk
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi
          Kablo özgürlüğü (dönüş)
          180 derece kablo özgürlüğü
          Hortum uzunluğu
          1,6  m
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Dikey buhar püskürtme
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          Basınç
          Maks. 4,2 bar pompa basıncı
          Güç
          2400  W
          Sürekli buhar çıkışı
          95  g/dk
          Şok buhar
          120  g

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          26,4 x 30,3 x 40,4  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          19,8 x 21,7 x 34,6  cm
          Ütü ağırlığı
          1,1  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          2,6  kg

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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            • Philips EasySpeed buharlı ütüye kıyasla
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