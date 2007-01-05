Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün
Seyahat ütüsü
Toplam:
Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.
Buhar püskürtme sayesinde en inatçı kırışıklıklar bile kolayca giderilir.
Seyahat ütünüzü istediğiniz yere götürebilmeniz için saklama kılıfı.
Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.
Kolay kullanım
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
Aksesuarlar
Teknik özellikler
Rahat ütüleme
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