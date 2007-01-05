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    Travel iron

    Seyahat ütüsü

    GC651
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi Hem güçlü hem mükemmeliyetçi
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      Travel iron Seyahat ütüsü

      GC651
      Genel Derecelendirme / 5

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Travel iron Seyahat ütüsü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Travel iron Seyahat ütüsü

      Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

      Bu inanılmaz derecede kompakt ve mükemmel tasarımlı ütü sayesinde, nerede olursanız olun mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz. Güçlü buharı ve benzersiz, ergonomik sapı sayesinde kırışıklıklar normal bir ütü kullanıyormuşsunuz gibi kolay ve etkin şekilde giderilir. Tüm faydaları görün

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        Travel iron

        Travel iron

        Seyahat ütüsü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Hem güçlü hem mükemmeliyetçi

        Profesyonel sonuçlar elinizin altında!

        • 6 g/dk buhar; 45 g şok buhar
        • Yapışmaz taban
        • 800 Watt
        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Dikey buhar sayesinde askıdaki kumaşlarda kırışıklıklar giderilir

        Bu Philips ütüde asılı kumaşların kırışıklıklarını gidermek için dikey buhar özelliği bulunur.

        Buhar püskürtme sayesinde inatçı kırışıklıklar kolayca giderilir

        Buhar püskürtme sayesinde en inatçı kırışıklıklar bile kolayca giderilir.

        Ütüyü yanınızda götürebilmeniz için saklama kılıfı

        Seyahat ütünüzü istediğiniz yere götürebilmeniz için saklama kılıfı.

        Yumuşak sap sayesinde uzun süre konforlu ütüleme

        Bu Philips ütünün yumuşak sapı uzun süreli ütülemede bile konfor sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Kolay kullanım

          Güç kablosu uzunluğu
          1,9  m

        • Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği

          Sürekli buhar çıkışı
          6  g/dk
          Taban
          Yapışmaz
          Güç
          800  W
          Buhar çıkışı
          Evet
          Dikey buhar püskürtme
          Evet
          Şok buhar
          45  g

        • Aksesuarlar

          Taşıma çantası
          Evet

        • Teknik özellikler

          Ütü ağırlığı
          0,72  kg
          Ürün boyutları
          17,8 x 8,5 x 8,9  cm
          Gerilim
          220 - 240

        • Rahat ütüleme

          Kordon uzunluğu
          1.9  m

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