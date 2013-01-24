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    Buhar kazanlı ütü

    GC6440
    Genel Derecelendirme / 5
    • Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
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      Buhar kazanlı ütü

      GC6440
      Genel Derecelendirme / 5

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Buhar kazanlı ütü

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Buhar kazanlı ütü

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

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        Buhar kazanlı ütü

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        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

        Taşıma kilidi ile kompakt güçlü ütüleme sistemi

        • Taşıma kilidi
        • ECO
        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        %20 enerji tasarrufu ve %40 su tasarrufu

        Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.

        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.

        100 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        100 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar

        Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerde kullanılan benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Ütünüzü emniyetli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin

        Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.

        Kolay kurulum ve saklama

        Kolay kurulum ve saklama

        Kolay kurulum ve saklama

        Yapışmaz taban kaplaması

        Yapışmaz taban kaplaması

        Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.

        Her kumaşa uygun farklı buhar ayarları

        Her kumaşa uygun farklı buhar ayarları.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Kireç önleme yönetimi
          Easy Rinse
          Kordon uzunluğu
          1,9  m
          Ergonomik ütü tasarımı
          Rahat ütüleme için ergonomik tasarımlı ütü
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Güvenli kullanım
          Güvenli aşırı ısınma engelleyici
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Su haznesi kapasitesi
          800  ml

        • Kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          100 g/dk'ya kadar
          Basınçlı Buhar
          4'e kadar  bar
          Taban
          Optimum delik sistemi
          Dikey Buhar
          Kesintisiz dikey buhar

        • Kullanım kolaylığı

          Kontrol
          • Buhar hazır ışığı
          • Sıcaklık hazır ışığı
          • Değişken buhar ayarları
          • Su haznesi boş ışığı
          Kolay kurulum ve saklama
          • Taşıma kilidi
          • Kompakt tasarım
          • Kolay kordon ve hortum saklama
          Zor bölgelere ulaşma
          • Düğme kanalı
          • Sivri buhar ucu

        • Kolay hareket eder

          Taban
          Yapışmaz taban

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kaynatıcının watt miktarı
          1370
          Frekans
          50-60
          Ütünün Watt miktarı
          800
          Çalışma süresi
          6
          Gerilim
          220 - 240

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün boyutları
          319 x 199 x 166
          Ürün ağırlığı
          5,25

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