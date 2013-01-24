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Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt ve taşınabilir boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
Philips ütünüzün Eco ayarını seçerek %20 enerji ve %40 su tasarrufu yapın. Eco ayarı, mükemmel ütüleme sonuçları elde etmenizi sağlayan, enerjinin en verimli kullanıldığı yöntemi sunar.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.
Buhar ne kadar fazla olursa ütüleme işlemi o kadar hızlı şekilde tamamlanabilir. Philips buhar kazanlı ütülerde kullanılan benzersiz teknoloji güçlü buhar üreterek ütüleme işlemini daha kolay, daha iyi ve daha hızlı hale getirir.
Buhar kazanlı ütünüz güvenli taşıma kilidi ile birlikte gelir. Ütünüzü ütü istasyonuna kilitleyerek daha güvenli hale getirebilir, sıcak ütü tabanına temas edilmesi riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca buhar kazanlı ütüyü kolayca taşıyabilirsiniz.
Kolay kurulum ve saklama
Philips ütünüzün tabanı, tüm kumaşlarda iyi hareket performansı sağlamak amacıyla özel, yapışmayan bir katmanla kaplanmıştır.
Her kumaşa uygun farklı buhar ayarları.
Rahat ütüleme
Kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kolay hareket eder
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar