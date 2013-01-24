Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.