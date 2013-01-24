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    6400 series

    Buhar kazanlı ütü

    GC6420
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
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      6400 series Buhar kazanlı ütü

      GC6420
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      6400 series Buhar kazanlı ütü

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      6400 series Buhar kazanlı ütü

      Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

      Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün

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        6400 series

        6400 series

        Buhar kazanlı ütü

        Toplam:

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın

        Kompakt güçlü ütüleme sistemi

        • 90 gr
        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Hızlı ütüleme için 4 bar'a kadar buhar basıncı

        Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        1,2 kg'lık ergonomik ve hafif ütü

        Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.

        Kolay kurulum ve saklama

        Kolay kurulum ve saklama

        Kolay kurulum ve saklama

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Ulaşılması en zor yerlere bile buhar püskürtmenizi sağlayan buhar ucu

        Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.

        Kolay hareket eden, dayanıklı, paslanmaz çelik taban

        Kolay hareket eden, dayanıklı, paslanmaz çelik taban

        Kırışıklıkların hızlı giderilmesi için 90 gr/dk'ya kadar sürekli buhar

        Her seferinde kaynatıcıya pompalanan küçük miktarlarda su sayesinde 90 gr/dk'ya kadar sürekli buhar. Mükemmel ve hızlı kırışıklık giderme için.

        Teknik Özellikler

        • Rahat ütüleme

          Güvenli kullanım
          Güvenli aşırı ısınma engelleyici
          Hortum uzunluğu
          1,7 m
          Kordon uzunluğu
          1,9 m
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Kireç önleme yönetimi
          Easy Rinse
          Su haznesi kapasitesi
          800 ml
          Ergonomik ütü tasarımı
          Rahat ütüleme için ergonomik tasarımlı ütü

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220 - 240
          Frekans
          50-60

        • Kırışıklık giderme

          Basınçlı Buhar
          4'e kadar bar
          Sürekli buhar
          90 g/dk'ya kadar
          Dikey Buhar
          Kesintisiz dikey buhar
          Taban
          Optimum delik sistemi

        • Teknik özellikler

          Çalışma süresi
          6
          Ütünün Watt miktarı
          800
          Kaynatıcının watt miktarı
          1370

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          5,25
          Ürün boyutları
          319 x 199 x 166

        • Kullanım kolaylığı

          Zor bölgelere ulaşma
          • Düğme kanalı
          • Sivri buhar ucu
          Kolay kurulum ve saklama
          • Kompakt tasarım
          • Kolay kordon ve hortum saklama
          Kontrol
          Sıcaklık hazır ışığı

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