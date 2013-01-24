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Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın
Kompakt boyutta ütünün tüm rahatlığına sahip olun ve basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Toplam:
Basınçlı buhar ile ütüleme hızınızı ikiye katlayın. Basınçlı buhar kumaşlara derinlemesine nüfuz ederek en zorlu kumaşlarda bile kolay ve hızlı ütü yapma olanağı sunar.
Ütünün ergonomik tasarımı, bileğinizi daha az zorlayarak rahat ütü yapmanızı sağlar. Yukarıya eğimli sap, doğal bir pozisyon sağlayarak ütü sırasında oluşabilecek zorlanmayı azaltır. Ütü tasarımı ayrıca, ütüyü arka kısmı üzerine oturtmaktan kaynaklanan tekrarlanan hareketleri önler. Hafif (1,2 kg) olması sayesinde ütü işlerinin kolay ve zahmetsiz yapılmasını sağlar.
Kolay kurulum ve saklama
Bu Philips ütünün benzersiz buhar ucu, tabanın ön tarafında özel olarak sivriltilmiş kısımdır ve özel, uzun buhar yuvalarına sahiptir, böylece ulaşılması en zor yerlere bile ulaşarak mükemmel sonuçlar verir.
Her seferinde kaynatıcıya pompalanan küçük miktarlarda su sayesinde 90 gr/dk'ya kadar sürekli buhar. Mükemmel ve hızlı kırışıklık giderme için.
Rahat ütüleme
Teknik spesifikasyonlar
Kırışıklık giderme
Teknik özellikler
Ağırlık ve boyutlar
Kullanım kolaylığı